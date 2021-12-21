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Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы
Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы - РИА Новости, 21.12.2021
Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы
Следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в тёплый бокс, не пренебрегать прогревом... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:23
2021-12-21T08:23
общество
авто
сергей канаев
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в тёплый бокс, не пренебрегать прогревом перед поездкой и захватить из дома тёплые варежки посоветовали опрошенные РИА Новости автоэксперты с тем, чтобы избежать проблем с машиной в морозы.По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается резкое похолодание: во вторник днем в городе будет около минус 8-10 градусов, в ночь на среду местами ожидается до минус 28, а днем – до минус 23.Готовить аккумулятор с летаПодготовкой машины к холодам следует заняться заранее, подчеркнули автоэксперты: проверить состояние аккумулятора, уровни жидкостей в системе."Главное - это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше 3-4 лет - можно призадуматься по поводу нового аккумулятора", - рассказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.Он посоветовал приобрести какие-то зарядные бустеры, которые могут помочь аккумулятору, если он сел.Если автомобиль открывается ключом, то нужно в обязательном порядке перед наступлением холодов смазать все замки, подчеркнул председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.Также он призвал обратить внимание на незамерзающую жидкость. "Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, и будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до минус 30 хотя бы, и предварительно залить ее в бачок для омывателя", - пояснил эксперт.Согреть себя и машинуГлавное, что может сделать водитель непосредственно перед наступлением холодов - поставить машину в теплый гараж или бокс, полагает Орёл."Некоторые спасаются еще, ставя машину над решётками коллектора, чтобы оттуда шло тепло на двигатель", - рассказал он.О себе водителю тоже не стоит забывать: отправляясь в поездку в мороз, лучше взять с собой тёплую обувь и варежки, напомнил Канаев."Как говорил мой отец, главное не забывать валенки в дорогу. Не забывать варежки, потому что в сильный мороз сделать что-то на улице в рабочих перчатках вряд ли удастся, руки быстро замерзнут", - отметил он.Также автоэксперт напомнил, что важно тщательно прогреть автомобиль перед выездом в мороз."Прогревать автомобиль нужно дольше. Коробка переключения передач замерзшая - и потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5-10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тысячи, то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться", - резюмировал Канаев.
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общество, авто, сергей канаев, россия
08:23 21.12.2021
 
Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы

Эксперты посоветовали водителям тщательно прогревать машину в мороз и не забывать варежки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в тёплый бокс, не пренебрегать прогревом перед поездкой и захватить из дома тёплые варежки посоветовали опрошенные РИА Новости автоэксперты с тем, чтобы избежать проблем с машиной в морозы.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается резкое похолодание: во вторник днем в городе будет около минус 8-10 градусов, в ночь на среду местами ожидается до минус 28, а днем – до минус 23.

Готовить аккумулятор с лета

Подготовкой машины к холодам следует заняться заранее, подчеркнули автоэксперты: проверить состояние аккумулятора, уровни жидкостей в системе.
"Главное - это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше 3-4 лет - можно призадуматься по поводу нового аккумулятора", - рассказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
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Если автомобиль открывается ключом, то нужно в обязательном порядке перед наступлением холодов смазать все замки, подчеркнул председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Также он призвал обратить внимание на незамерзающую жидкость. "Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, и будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до минус 30 хотя бы, и предварительно залить ее в бачок для омывателя", - пояснил эксперт.

Согреть себя и машину

Главное, что может сделать водитель непосредственно перед наступлением холодов - поставить машину в теплый гараж или бокс, полагает Орёл.
"Некоторые спасаются еще, ставя машину над решётками коллектора, чтобы оттуда шло тепло на двигатель", - рассказал он.
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О себе водителю тоже не стоит забывать: отправляясь в поездку в мороз, лучше взять с собой тёплую обувь и варежки, напомнил Канаев.
"Как говорил мой отец, главное не забывать валенки в дорогу. Не забывать варежки, потому что в сильный мороз сделать что-то на улице в рабочих перчатках вряд ли удастся, руки быстро замерзнут", - отметил он.
Также автоэксперт напомнил, что важно тщательно прогреть автомобиль перед выездом в мороз.
"Прогревать автомобиль нужно дольше. Коробка переключения передач замерзшая - и потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5-10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тысячи, то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться", - резюмировал Канаев.
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