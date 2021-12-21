https://ria.ru/20211221/avto-1764643944.html

Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы

Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы - РИА Новости, 21.12.2021

Автоэксперты дали советы, как обращаться с машиной в морозы

Следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в тёплый бокс, не пренебрегать прогревом... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:23

2021-12-21T08:23

2021-12-21T08:23

общество

авто

сергей канаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761389309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc415c62af049f754b077d1d9f9f8f28.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в тёплый бокс, не пренебрегать прогревом перед поездкой и захватить из дома тёплые варежки посоветовали опрошенные РИА Новости автоэксперты с тем, чтобы избежать проблем с машиной в морозы.По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается резкое похолодание: во вторник днем в городе будет около минус 8-10 градусов, в ночь на среду местами ожидается до минус 28, а днем – до минус 23.Готовить аккумулятор с летаПодготовкой машины к холодам следует заняться заранее, подчеркнули автоэксперты: проверить состояние аккумулятора, уровни жидкостей в системе."Главное - это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше 3-4 лет - можно призадуматься по поводу нового аккумулятора", - рассказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.Он посоветовал приобрести какие-то зарядные бустеры, которые могут помочь аккумулятору, если он сел.Если автомобиль открывается ключом, то нужно в обязательном порядке перед наступлением холодов смазать все замки, подчеркнул председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.Также он призвал обратить внимание на незамерзающую жидкость. "Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, и будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до минус 30 хотя бы, и предварительно залить ее в бачок для омывателя", - пояснил эксперт.Согреть себя и машинуГлавное, что может сделать водитель непосредственно перед наступлением холодов - поставить машину в теплый гараж или бокс, полагает Орёл."Некоторые спасаются еще, ставя машину над решётками коллектора, чтобы оттуда шло тепло на двигатель", - рассказал он.О себе водителю тоже не стоит забывать: отправляясь в поездку в мороз, лучше взять с собой тёплую обувь и варежки, напомнил Канаев."Как говорил мой отец, главное не забывать валенки в дорогу. Не забывать варежки, потому что в сильный мороз сделать что-то на улице в рабочих перчатках вряд ли удастся, руки быстро замерзнут", - отметил он.Также автоэксперт напомнил, что важно тщательно прогреть автомобиль перед выездом в мороз."Прогревать автомобиль нужно дольше. Коробка переключения передач замерзшая - и потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5-10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тысячи, то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться", - резюмировал Канаев.

https://ria.ru/20211221/avto-1764635501.html

https://ria.ru/20211220/shtrafy-1764502390.html

https://ria.ru/20211220/avto-1764478391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, сергей канаев, россия