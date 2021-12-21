https://ria.ru/20211221/avto-1764635501.html
Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака
Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака - РИА Новости, 21.12.2021
Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака
Если замерз лючок бензобака, можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:13
2021-12-21T03:13
2021-12-21T03:13
общество
авто
россия
андрей твердохлебов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Если замерз лючок бензобака, можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Андрей Твердохлебов.Он указывает, что в современных авто лючки сконструированы по-разному. У лючка со штырем, выдвигающимся сбоку, проходящим через ушко на лючке, риск примерзания очень высок, что не скажешь о лючке с запорным механизмом."Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания", — рекомендует Твердохлебов.
https://ria.ru/20211220/avto-1764478391.html
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общество, авто, россия, андрей твердохлебов
Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака
Эксперт Твердохлебов: открыть замерзший лючок бензобака поможет теплая вода и спирт