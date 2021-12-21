https://ria.ru/20211221/avto-1764635501.html

Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака

Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака - РИА Новости, 21.12.2021

Автоэксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака

Если замерз лючок бензобака, можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:13

2021-12-21T03:13

2021-12-21T03:13

общество

авто

россия

андрей твердохлебов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601471957_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_bf0e0f3b00ab8a7780ac7d51cfeb713d.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Если замерз лючок бензобака, можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Андрей Твердохлебов.Он указывает, что в современных авто лючки сконструированы по-разному. У лючка со штырем, выдвигающимся сбоку, проходящим через ушко на лючке, риск примерзания очень высок, что не скажешь о лючке с запорным механизмом."Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания", — рекомендует Твердохлебов.

https://ria.ru/20211220/avto-1764478391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия, андрей твердохлебов