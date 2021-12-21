https://ria.ru/20211221/avariya-1764671793.html

Массовое ДТП в Москве. Видео

Появилось видео с места массового ДТП в Москве - РИА Новости, 21.12.2021

Массовое ДТП в Москве. Видео

Телеканал "360" опубликовал видео с места массовой аварии на Третьем транспортном кольце. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:32

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происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места массовой аварии на Третьем транспортном кольце. На кадрах видно, что многие машины получили серьезные повреждения. Одним из участников ДТП стал автомобиль посольства Китая. Очевидец также заснял предполагаемого виновника происшествия, которого сейчас проверяют на опьянение.По уточненным данным, в аварию перед выездом на Кутузовский проспект попали сразу 13 машин. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, у водителя Ford Explorer, допустившего столкновение с 12 машинами, есть "внешние признаки" употребления алкоголя.

https://ria.ru/20211221/dtp-1764657277.html

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2021

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происшествия, москва, авто