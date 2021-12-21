https://ria.ru/20211221/avariya-1764646172.html

В Новгородской области устранили перебои с электричеством

В Новгородской области устранили перебои с электричеством - РИА Новости, 21.12.2021

В Новгородской области устранили перебои с электричеством

Перебои с электроснабжением жителей Новгородской области, которые из-за непогоды длились почти три недели, устранены, сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:59

2021-12-21T08:59

2021-12-21T08:59

происшествия

новгородская область

великий новгород

окуловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Перебои с электроснабжением жителей Новгородской области, которые из-за непогоды длились почти три недели, устранены, сообщает региональное управление МЧС РФ.Перебои с электроснабжением потребителей начались в первой декаде декабря из-за обильных снегопадов, которые привели к обрывам линий электропередачи. В Боровичском, Крестецком и Окуловском районах введен режим ЧС. Количество жителей Новгородской области в зоне отключения 13 декабря достигло более 7,6 тысячи человек, по состоянию на утро понедельника их число составило около 1 тысячи."По информации энергетиков <…>, на территории Новгородской области электроснабжение восстановлено в полном объеме", - информирует областное управление МЧС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее ведомство предупреждало, что на текущей неделе регион, где после снегопадов установилась плюсовая температура, ожидает резкое похолодание. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Великом Новгороде температура воздуха составляет около минус 15 градусов.

https://ria.ru/20211208/svet-1762813487.html

https://ria.ru/20211220/elektrosnabzhenie-1764527448.html

новгородская область

великий новгород

окуловский район

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происшествия, новгородская область, великий новгород, окуловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)