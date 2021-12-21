https://ria.ru/20211221/astronavty-1764728582.html

Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии

Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021

Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:40

2021-12-21T14:40

2021-12-21T15:47

в мире

белоруссия

минск

роскосмос

александр лукашенко

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по Международной космической станции.Во вторник во Дворце независимости Лукашенко вручил Новицкому орден Дружбы народов. Во время общения в шутку поинтересовался, почему космонавт не позвал с собой в Белоруссию американских коллег с МКС."Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html

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в мире, белоруссия, минск, роскосмос, александр лукашенко, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий