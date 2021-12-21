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Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии
Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021
Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:40
2021-12-21T15:47
в мире
белоруссия
минск
роскосмос
александр лукашенко
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по Международной космической станции.Во вторник во Дворце независимости Лукашенко вручил Новицкому орден Дружбы народов. Во время общения в шутку поинтересовался, почему космонавт не позвал с собой в Белоруссию американских коллег с МКС."Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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в мире, белоруссия, минск, роскосмос, александр лукашенко, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий
14:40 21.12.2021 (обновлено: 15:47 21.12.2021)
 
Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии

Президент Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по Международной космической станции.
Во вторник во Дворце независимости Лукашенко вручил Новицкому орден Дружбы народов. Во время общения в шутку поинтересовался, почему космонавт не позвал с собой в Белоруссию американских коллег с МКС.
"Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 10:22
Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
 
В миреБелоруссияМинскРоскосмосАлександр ЛукашенкоКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег Новицкий
 
 
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