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Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии
Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021
Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:40
2021-12-21T14:40
2021-12-21T15:47
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александр лукашенко
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международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал космонавту "Роскосмоса", уроженцу республики Олегу Новицкому взять с собой в Минск американских коллег по Международной космической станции.Во вторник во Дворце независимости Лукашенко вручил Новицкому орден Дружбы народов. Во время общения в шутку поинтересовался, почему космонавт не позвал с собой в Белоруссию американских коллег с МКС."Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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в мире, белоруссия, минск, роскосмос, александр лукашенко, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий
14:40 21.12.2021 (обновлено: 15:47 21.12.2021)
Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии
Президент Лукашенко предложил "перевоспитывать" американских астронавтов в Белоруссии