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Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил Путин
Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил Путин
Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:33
2021-12-21T14:50
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Путин отметил, что Россия надеется на конструктивные, содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом."Но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития вооруженных сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны - ред.) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, мы занимаемся ими постоянно с промышленностью", - сказал Путин.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
14:33 21.12.2021 (обновлено: 14:50 21.12.2021)
 
Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил Путин

Президент Путин: российская армия набрала очень достойные темпы развития

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Путин отметил, что Россия надеется на конструктивные, содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.
"Но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития вооруженных сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны - ред.) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, мы занимаемся ими постоянно с промышленностью", - сказал Путин.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Шойгу рассказал об уровне перевооружения армии России
 
БезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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