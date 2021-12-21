https://ria.ru/20211221/armiya-1764713416.html

Путин призвал армию освоить новые способы действий

Путин призвал армию освоить новые способы действий - РИА Новости, 21.12.2021

Путин призвал армию освоить новые способы действий

Российская армия должна освоить современное оружие, а также новые формы и способы действия войск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:52

2021-12-21T13:52

2021-12-21T14:06

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армия должна освоить современное оружие, а также новые формы и способы действия войск, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления он назвал основные задачи, на которых нужно сосредоточиться в следующем году."Второе. Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск", - заявил президент.

https://ria.ru/20211221/oplata-1764713033.html

россия

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безопасность, владимир путин, россия