https://ria.ru/20211221/armiya-1764713416.html
Путин призвал армию освоить новые способы действий
Путин призвал армию освоить новые способы действий - РИА Новости, 21.12.2021
Путин призвал армию освоить новые способы действий
Российская армия должна освоить современное оружие, а также новые формы и способы действия войск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:52
2021-12-21T13:52
2021-12-21T14:06
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армия должна освоить современное оружие, а также новые формы и способы действия войск, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления он назвал основные задачи, на которых нужно сосредоточиться в следующем году."Второе. Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск", - заявил президент.
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безопасность, владимир путин, россия
13:52 21.12.2021 (обновлено: 14:06 21.12.2021)
Путин призвал армию освоить новые способы действий
Президент Путин заявил, что российская армия должна освоить новые способы действий