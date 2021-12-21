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Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу
Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу - РИА Новости, 21.12.2021
Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу
Мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин на юге Москвы, приговорили к заключению под стражу до 19 февраля 2022 года, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:37
2021-12-21T20:37
2021-12-21T20:37
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин на юге Москвы, приговорили к заключению под стражу до 19 февраля 2022 года, сообщает прокуратура Москвы.Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что в квартире на Каширском шоссе обнаружены тела двух человек, полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к убийству. По информации СК, убитые - две женщины 1972 и 1936 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 52-летнего обвиняемого в убийстве двух женщин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу
Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу до 19 февраля