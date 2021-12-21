https://ria.ru/20211221/arest-1764809523.html

Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу

Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу - РИА Новости, 21.12.2021

Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы, заключили под стражу

Мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин на юге Москвы, приговорили к заключению под стражу до 19 февраля 2022 года, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:37

2021-12-21T20:37

2021-12-21T20:37

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин на юге Москвы, приговорили к заключению под стражу до 19 февраля 2022 года, сообщает прокуратура Москвы.Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что в квартире на Каширском шоссе обнаружены тела двух человек, полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к убийству. По информации СК, убитые - две женщины 1972 и 1936 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 52-летнего обвиняемого в убийстве двух женщин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211219/kvartira-1764476180.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)