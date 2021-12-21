https://ria.ru/20211221/arest-1764675569.html

В Калининграде задержали мужчину, находившегося в международном розыске

В Калининграде задержали мужчину, находившегося в международном розыске - РИА Новости, 21.12.2021

В Калининграде задержали мужчину, находившегося в международном розыске

Калининградские полицейские задержали подозреваемого в убийстве из Казахстана, который более 20 лет скрывался под чужим именем, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:49

2021-12-21T11:49

2021-12-21T11:49

происшествия

калининград

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградские полицейские задержали подозреваемого в убийстве из Казахстана, который более 20 лет скрывался под чужим именем, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Калининградской области."Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда задержали мужчину, находившегося 20 лет в международном розыске. 45-летний мужчина подозревается в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе.В полиции рассказали, что злоумышленник не появлялся по месту жительства, его местонахождение было неизвестно. Мужчину объявили в международный розыск.Полицейские установили, что в 2000 году подозреваемый приехал в Калининград. По предварительным данным, в 2006 году мужчина сделал себе поддельные документы и спустя 3 года женился, при этом взяв фамилию жены. По данным ведомства, последние годы злоумышленник работал в сфере автомобильного ремонта."Несмотря на столь "глубокую" конспирацию, калининградские полицейские установили его местонахождение и задержали. Сейчас он заключён под стражу", - сказали в пресс-службе.В полиции выясняют образ жизни задержанного за время его нахождения в розыске, в том числе и возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

https://ria.ru/20211202/sk-1761885260.html

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происшествия, калининград, калининградская область