https://ria.ru/20211221/apellyatsiya-1764796264.html

Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу

Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу - РИА Новости, 21.12.2021

Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который определяет состав судов, рассматривающих уголовные дела в апелляционном порядке,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:51

2021-12-21T18:51

2021-12-21T18:51

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который определяет состав судов, рассматривающих уголовные дела в апелляционном порядке, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что в районном суде такие дела рассматриваются судьей единолично, в областном, а также окружном военном суде - судом в составе трех судей.Исключение составляют уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, они могут рассматриваться судьей также единолично.

https://ria.ru/20211221/politsiya-1764764101.html

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общество, владимир путин, россия