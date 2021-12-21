https://ria.ru/20211221/apellyatsiya-1764796264.html
Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу
Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который определяет состав судов, рассматривающих уголовные дела в апелляционном порядке,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:51
2021-12-21T18:51
2021-12-21T18:51
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который определяет состав судов, рассматривающих уголовные дела в апелляционном порядке, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что в районном суде такие дела рассматриваются судьей единолично, в областном, а также окружном военном суде - судом в составе трех судей.Исключение составляют уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, они могут рассматриваться судьей также единолично.
https://ria.ru/20211221/politsiya-1764764101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин подписал закон о составе судов при апелляции по уголовному делу
Путин подписал закон о составе судов при рассмотрении апелляции по уголовному делу