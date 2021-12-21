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Ревакцинация поднимает эффективность защиты от "омикрона", заявил Мурашко
Ревакцинация поднимает эффективность защиты от "омикрона", заявил Мурашко - РИА Новости, 21.12.2021
Ревакцинация поднимает эффективность защиты от "омикрона", заявил Мурашко
Ревакцинация эффективно помогает поднять уровень антител для защиты от "омикрона", заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:12
2021-12-21T16:12
2021-12-21T16:24
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
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коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ревакцинация эффективно помогает поднять уровень антител для защиты от "омикрона", заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Мы провели ряд исследований, которые говорят о том, что ревакцинация, повторная вакцинация или, как ее еще называют, бустированная очень эффективно помогает поднять уровень защитных антител и защитить население от, в том числе мы протестировали, со штаммом "омикрон", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.Министр пояснил, что вакцинация "Спутником" и "Спутником-Лайт" позволяет значительно профилактировать и защитить население от нового штамма ковида. "Поэтому в рекомендациях сегодня звучит, что в течение 6 месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма", - отметил он.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
16:12 21.12.2021 (обновлено: 16:24 21.12.2021)
Ревакцинация поднимает эффективность защиты от "омикрона", заявил Мурашко
Мурашко: ревакцинация эффективно поднимает уровень антител для защиты от "омикрона"