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Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары"
Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары" - РИА Новости, 21.12.2021
Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары"
Испытательный запуск с Плесецка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится в рамках пускового окна с 23 по 27 декабря, точная дата будет определена... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:26
2021-12-21T19:26
ангара (ракета)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Испытательный запуск с Плесецка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится в рамках пускового окна с 23 по 27 декабря, точная дата будет определена госкомиссией непосредственно перед стартом, о переносе речь идти не может, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Точной даты пуска изделия с космодрома Плесецк пока нет. Так как старт является испытательным, то под него выделено пусковое окно с 23 по 27 декабря. Конкретная дата старта будет определена непосредственно перед запуском решением госкосмиссии", - пояснил собеседник агентства.Он добавил, что "это стандартный алгоритм для испытательных пусков". "Ни о каком переносе с 23 на 24 декабря речь идти не может", - подчеркнул источник.
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ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), космос, россия
19:26 21.12.2021
 
Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары"

Источник: испытательный запуск с Плесецка ракеты "Ангара-А5" состоится с 23 по 27 декабря

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Испытательный запуск с Плесецка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится в рамках пускового окна с 23 по 27 декабря, точная дата будет определена госкомиссией непосредственно перед стартом, о переносе речь идти не может, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Точной даты пуска изделия с космодрома Плесецк пока нет. Так как старт является испытательным, то под него выделено пусковое окно с 23 по 27 декабря. Конкретная дата старта будет определена непосредственно перед запуском решением госкосмиссии", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что "это стандартный алгоритм для испытательных пусков". "Ни о каком переносе с 23 на 24 декабря речь идти не может", - подчеркнул источник.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
14:07
Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"
 
Ангара (ракета)Космос - РИА НаукаПлесецк (космодром)КосмосРоссия
 
 
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