https://ria.ru/20211221/angara-1764800989.html

Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары"

Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары" - РИА Новости, 21.12.2021

Источник рассказал, когда пройдет испытательный запуск "Ангары"

Испытательный запуск с Плесецка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится в рамках пускового окна с 23 по 27 декабря, точная дата будет определена... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:26

2021-12-21T19:26

2021-12-21T19:26

ангара (ракета)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Испытательный запуск с Плесецка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится в рамках пускового окна с 23 по 27 декабря, точная дата будет определена госкомиссией непосредственно перед стартом, о переносе речь идти не может, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Точной даты пуска изделия с космодрома Плесецк пока нет. Так как старт является испытательным, то под него выделено пусковое окно с 23 по 27 декабря. Конкретная дата старта будет определена непосредственно перед запуском решением госкосмиссии", - пояснил собеседник агентства.Он добавил, что "это стандартный алгоритм для испытательных пусков". "Ни о каком переносе с 23 на 24 декабря речь идти не может", - подчеркнул источник.

https://ria.ru/20211221/istrebiteli-1764717831.html

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ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), космос, россия