Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/alimenty-1764738065.html
Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов
Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов - РИА Новости, 21.12.2021
Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла законы, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:09
2021-12-21T15:24
общество
госдума рф
россия
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании приняла законы, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм на содержание детей и нетрудоспособных родителей.Согласно первому принятому закону, поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова "средств" - словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов".В связи с этим, говорится в пояснении, "предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей".Отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников".Также Госдума приняла закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Уточняется, что неуплата средств без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание детей или нетрудоспособных родителей, повлечет предусмотренное наказание. При этом нарушитель освобождается от ответственности при погашении задолженности в полном объеме в порядке, установленном кабмином.Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении, в результате чего обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей - чаще всего на маму. "Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", - уточнил он."Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20211118/alimenty-1759702589.html
https://ria.ru/20211118/pristavy-1759702059.html
https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, вячеслав володин
15:09 21.12.2021 (обновлено: 15:24 21.12.2021)
 
Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов

Госдума приняла законы об ответственности должников за неполную уплату алиментов

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании приняла законы, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
Согласно первому принятому закону, поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 19:09
Задолженность россиян по алиментам превышает 155 миллиардов рублей
Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова "средств" - словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов".
В связи с этим, говорится в пояснении, "предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей".
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 19:06
Приставы направили свыше 60 тысяч должников по алиментам в центры занятости
Отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников".
Также Госдума приняла закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Уточняется, что неуплата средств без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание детей или нетрудоспособных родителей, повлечет предусмотренное наказание. При этом нарушитель освобождается от ответственности при погашении задолженности в полном объеме в порядке, установленном кабмином.
Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении, в результате чего обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей - чаще всего на маму. "Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", - уточнил он.
"Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка", - подчеркнул парламентарий.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:08
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
 
ОбществоГосдума РФРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
22:45Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились
22:41Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
Лента новостейМолния
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за УкраиныПереговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершилисьБлинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности