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Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов

Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов - РИА Новости, 21.12.2021

Госдума приняла законы о наказании должников за неполную уплату алиментов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла законы, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:09

2021-12-21T15:09

2021-12-21T15:24

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании приняла законы, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм на содержание детей и нетрудоспособных родителей.Согласно первому принятому закону, поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова "средств" - словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов".В связи с этим, говорится в пояснении, "предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей".Отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников".Также Госдума приняла закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Уточняется, что неуплата средств без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание детей или нетрудоспособных родителей, повлечет предусмотренное наказание. При этом нарушитель освобождается от ответственности при погашении задолженности в полном объеме в порядке, установленном кабмином.Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении, в результате чего обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей - чаще всего на маму. "Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", - уточнил он."Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20211118/alimenty-1759702589.html

https://ria.ru/20211118/pristavy-1759702059.html

https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html

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общество, госдума рф, россия, вячеслав володин