США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не исключают санкций против бизнесмена Ахметова
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА новости. Белый дом не исключил возможность введения санкций против украинского предпринимателя Рината Ахметова, вновь заявил, что рассматривает весь спектр возможных санкций в связи с ситуацией между Россией и Украиной.
"Очевидно, мы рассматриваем широкий спектр санкций в связи с наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной", - сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность введения санкций против украинского предпринимателя и политика Рината Ахметова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ахметов может быть причастен к подготовке госпереворота в стране.
Псаки подчеркнула между тем, что "сейчас мне нечего вам объявить".
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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