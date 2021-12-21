https://ria.ru/20211221/akaev-1764682026.html
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе - РИА Новости, 21.12.2021
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе
Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:21
2021-12-21T12:21
2021-12-21T12:32
в мире
киргизия
аскар акаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e04c764c5a4c049f61b07f5f422aca40.jpg
БИШКЕК, 21 дек - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики."Расследование по делу Кумтора, в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается. Более того, бывшему президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году", - заявил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_579f47d8c4432a1becb564167f0f17b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, аскар акаев
12:21 21.12.2021 (обновлено: 12:32 21.12.2021)
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о месторождении Кумтор