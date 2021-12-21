https://ria.ru/20211221/akaev-1764682026.html

Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе

Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе - РИА Новости, 21.12.2021

Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе

Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор,... РИА Новости, 21.12.2021

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БИШКЕК, 21 дек - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики."Расследование по делу Кумтора, в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается. Более того, бывшему президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году", - заявил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html

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в мире, киргизия, аскар акаев