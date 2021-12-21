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Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе - РИА Новости, 21.12.2021
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе
Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор,... РИА Новости, 21.12.2021
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в мире
киргизия
аскар акаев
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БИШКЕК, 21 дек - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики."Расследование по делу Кумтора, в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается. Более того, бывшему президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году", - заявил представитель пресс-службы.
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в мире, киргизия, аскар акаев
12:21 21.12.2021 (обновлено: 12:32 21.12.2021)
 
Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о Кумторе

Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение по делу о месторождении Кумтор

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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БИШКЕК, 21 дек - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по делу о коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.
"Расследование по делу Кумтора, в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается. Более того, бывшему президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году", - заявил представитель пресс-службы.
Президент Киргизии Аскар Акаев. 1 апреля 2005 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:49
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