18:31 21.12.2021 (обновлено: 18:50 21.12.2021)
Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока
Белорусской АЭС выдали лицензию на физический пуск второго энергоблока
© Фото : Белорусская атомная электростанцияБелорусская АЭС
© Фото : Белорусская атомная электростанция
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Коллегия МЧС Белоруссии приняла решение о выдаче лицензии госпредприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска второго энергоблока станции, сообщается во вторник на сайте Госатомнадзора страны.
"Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока № 2", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, до этого на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения были рассмотрены документы, "обосновывающие безопасность Белорусской АЭС, включая экспертные заключения и результаты комплексной проверки предприятия... на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока № 2". По результатам обсуждения комиссия приняла решение о возможности внесения соответствующих изменений в лицензию БелАЭС в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
В понедельник министр энергетики республики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока составляет 95%. Он также анонсировал, что в ближайшие дни завершится работа по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.