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Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока

Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока - РИА Новости, 21.12.2021

Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока

Коллегия МЧС Белоруссии приняла решение о выдаче лицензии госпредприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска второго энергоблока станции, сообщается... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:31

2021-12-21T18:31

2021-12-21T18:50

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Коллегия МЧС Белоруссии приняла решение о выдаче лицензии госпредприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска второго энергоблока станции, сообщается во вторник на сайте Госатомнадзора страны."Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока № 2", - говорится в сообщении.Согласно информации ведомства, до этого на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения были рассмотрены документы, "обосновывающие безопасность Белорусской АЭС, включая экспертные заключения и результаты комплексной проверки предприятия... на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока № 2". По результатам обсуждения комиссия приняла решение о возможности внесения соответствующих изменений в лицензию БелАЭС в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.В понедельник министр энергетики республики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока составляет 95%. Он также анонсировал, что в ближайшие дни завершится работа по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.

https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html

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