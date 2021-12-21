Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/aes-1764792563.html
Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока
Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока - РИА Новости, 21.12.2021
Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока
Коллегия МЧС Белоруссии приняла решение о выдаче лицензии госпредприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска второго энергоблока станции, сообщается... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:31
2021-12-21T18:50
белоруссия
в мире
белорусская аэс
мчс белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597107399_0:0:1776:999_1920x0_80_0_0_8d3c2703d4161c7aa6d49046890668cf.jpg
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Коллегия МЧС Белоруссии приняла решение о выдаче лицензии госпредприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска второго энергоблока станции, сообщается во вторник на сайте Госатомнадзора страны."Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока № 2", - говорится в сообщении.Согласно информации ведомства, до этого на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения были рассмотрены документы, "обосновывающие безопасность Белорусской АЭС, включая экспертные заключения и результаты комплексной проверки предприятия... на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока № 2". По результатам обсуждения комиссия приняла решение о возможности внесения соответствующих изменений в лицензию БелАЭС в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.В понедельник министр энергетики республики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока составляет 95%. Он также анонсировал, что в ближайшие дни завершится работа по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html
https://ria.ru/20210702/magate-1739588484.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597107399_444:0:1776:999_1920x0_80_0_0_d344067af2b5810afc069c1cf8880adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, белорусская аэс, мчс белоруссии
18:31 21.12.2021 (обновлено: 18:50 21.12.2021)
 
Белорусская АЭС получила лицензию на пуск второго энергоблока

Белорусской АЭС выдали лицензию на физический пуск второго энергоблока

© Фото : Белорусская атомная электростанцияБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Белорусская атомная электростанция
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Коллегия МЧС Белоруссии приняла решение о выдаче лицензии госпредприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска второго энергоблока станции, сообщается во вторник на сайте Госатомнадзора страны.
"Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока № 2", - говорится в сообщении.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:47
"Росатом" завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС
Согласно информации ведомства, до этого на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения были рассмотрены документы, "обосновывающие безопасность Белорусской АЭС, включая экспертные заключения и результаты комплексной проверки предприятия... на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока № 2". По результатам обсуждения комиссия приняла решение о возможности внесения соответствующих изменений в лицензию БелАЭС в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
В понедельник министр энергетики республики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока составляет 95%. Он также анонсировал, что в ближайшие дни завершится работа по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 13:53
В МАГАТЭ оценили уровень безопасности Белорусской АЭС
 
БелоруссияВ миреБелорусская АЭСМЧС Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
22:45Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились
22:41Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
Лента новостейМолния
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за УкраиныПереговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершилисьБлинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности