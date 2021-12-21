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В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС
В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС - РИА Новости, 21.12.2021
В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС
Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии запущен рано утром во вторник, говорится в заявлении собственника станции, компания Teollisuuden Voima. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:29
2021-12-21T09:29
в мире
финляндия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийское море
areva
аэс "ханхикиви-1"
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии запущен рано утром во вторник, говорится в заявлении собственника станции, компания Teollisuuden Voima."Исторический момент! Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был запущен сегодня, во вторник, 21 декабря, в 3.22. Производство электроэнергии начнется, когда блок будет подключен к национальной сети в конце января 2022 года", - говорится в сообщении.Финские СМИ отмечают, что новая АЭС введена в эксплуатацию впервые за 40 лет. Ожидается, что третий энергоблок АЭС "Олкилуото" будет вырабатывать около 14% электроэнергии Финляндии.Согласно сообщению собственника станции, после пуска уровень мощности повышается поэтапно, на каждом уровне мощности проводятся пусконаладочные испытания.АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов евро.В Финляндии еще работает АЭС "Ловииса" с советскими реакторами ВВЭР-440/213. В 2020 году АЭС Ловииса произвела 7,8 тераватт-часов электроэнергии, что составляет более 10% всей электроэнергии, произведенной в Финляндии.Кроме того, с участием "Росатома" на северо-западе страны планируется построить одноблочную АЭС "Ханхикиви-1" на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 7-7,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20211220/aes-1764534061.html
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в мире, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийское море, areva, аэс "ханхикиви-1"
09:29 21.12.2021
 
В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС

В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС "Олкилуото"

© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-KoivistoАЭС Олкилуото
АЭС Олкилуото - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 21 дек - РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии запущен рано утром во вторник, говорится в заявлении собственника станции, компания Teollisuuden Voima.
"Исторический момент! Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был запущен сегодня, во вторник, 21 декабря, в 3.22. Производство электроэнергии начнется, когда блок будет подключен к национальной сети в конце января 2022 года", - говорится в сообщении.
Финские СМИ отмечают, что новая АЭС введена в эксплуатацию впервые за 40 лет. Ожидается, что третий энергоблок АЭС "Олкилуото" будет вырабатывать около 14% электроэнергии Финляндии.
Согласно сообщению собственника станции, после пуска уровень мощности повышается поэтапно, на каждом уровне мощности проводятся пусконаладочные испытания.
АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов евро.
В Финляндии еще работает АЭС "Ловииса" с советскими реакторами ВВЭР-440/213. В 2020 году АЭС Ловииса произвела 7,8 тераватт-часов электроэнергии, что составляет более 10% всей электроэнергии, произведенной в Финляндии.
Кроме того, с участием "Росатома" на северо-западе страны планируется построить одноблочную АЭС "Ханхикиви-1" на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 7-7,5 миллиарда евро.
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 13:25
На Курской АЭС навсегда остановили первый энергоблок
 
В миреФинляндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийское мореArevaАЭС "Ханхикиви-1"
 
 
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