https://ria.ru/20211221/aeroport-1764666604.html
Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды
Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды - РИА Новости, 21.12.2021
Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды
Аэропорт Челябинска во вторник приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:11
2021-12-21T11:11
2021-12-21T11:54
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Аэропорт Челябинска во вторник приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.В Челябинске 21 декабря температура воздуха составляет минус 5 градусов, ветер, снегопад."Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 13.10 (11.10 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе пояснили, что пассажиров просят уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте аэропорта.Позже в пресс-службе аэропорта РИА Новости добавили, что из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт будет закрыт до 16.10 (14.10 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега и наледи.Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в регионе – снегопада – ГИБДД просит водителей на дорогах быть предельно бдительными и по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ухудшения дорожной обстановки на трассы будут выведены 20 дополнительных экипажей ДПС, которые будут оказывать помощь участникам дорожного движения, добавляет пресс-служба УГИБДД России по региону.
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общество, челябинск, угибдд, россия
11:11 21.12.2021 (обновлено: 11:54 21.12.2021)
Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды
Челябинский аэропорт приостановил работу из-за снегопада
ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости.
Аэропорт Челябинска
во вторник приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
В Челябинске 21 декабря температура воздуха составляет минус 5 градусов, ветер, снегопад.
"Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 13.10 (11.10 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе пояснили, что пассажиров просят уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте аэропорта.
Позже в пресс-службе аэропорта РИА Новости добавили, что из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт будет закрыт до 16.10 (14.10 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега и наледи.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в регионе – снегопада – ГИБДД просит водителей на дорогах быть предельно бдительными и по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ухудшения дорожной обстановки на трассы будут выведены 20 дополнительных экипажей ДПС, которые будут оказывать помощь участникам дорожного движения, добавляет пресс-служба УГИБДД России по региону.