https://ria.ru/20211221/aeroport-1764666604.html

Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды

Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды - РИА Новости, 21.12.2021

Челябинский аэропорт приостановил работу из-за погоды

Аэропорт Челябинска во вторник приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта. РИА Новости, 21.12.2021

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Аэропорт Челябинска во вторник приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.В Челябинске 21 декабря температура воздуха составляет минус 5 градусов, ветер, снегопад."Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 13.10 (11.10 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе пояснили, что пассажиров просят уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте аэропорта.Позже в пресс-службе аэропорта РИА Новости добавили, что из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт будет закрыт до 16.10 (14.10 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега и наледи.Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в регионе – снегопада – ГИБДД просит водителей на дорогах быть предельно бдительными и по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ухудшения дорожной обстановки на трассы будут выведены 20 дополнительных экипажей ДПС, которые будут оказывать помощь участникам дорожного движения, добавляет пресс-служба УГИБДД России по региону.

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/pogoda-1764577636.html

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общество, челябинск, угибдд, россия