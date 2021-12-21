https://ria.ru/20211221/aeroflot-1764822396.html

Аэрофлот первым в Европе возобновил масштабные авиаперевозки

Аэрофлот первым в Европе возобновил масштабные авиаперевозки - РИА Новости, 21.12.2021

Аэрофлот первым в Европе возобновил масштабные авиаперевозки

Крупнейшие европейские авиакомпании, несмотря на распространение нового варианта коронавируса, к концу года находятся на пути к восстановлению допандемийных... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T22:58

2021-12-21T22:58

2021-12-21T22:58

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшие европейские авиакомпании, несмотря на распространение нового варианта коронавируса, к концу года находятся на пути к восстановлению допандемийных показателей, однако их успех в значительной степени зависит от географии, бизнес-модели и стратегии менеджмента, пишет британское издание FlightGlobal.Как отмечает издание, Аэрофлот, пользуясь преимуществом большого внутрироссийского рынка, стал первым среди крупных европейских авиаперевозчиков, который смог возобновить масштабные перевозки в период пандемии. "Группа "Аэрофлот" перевезла в III квартале на внутренних рейсах более 12,5 миллионов пассажиров, что на одну пятую превышает докризисные показатели", - указывается в статье.Это, в частности, позволило компании отчитаться о прибыли в III квартале, хотя общее количество перевезенных пассажиров и размер прибыли оставались в этот период существенно ниже допандемийных показателей.На конец сентября 2021 года в парке Аэрофлота числилось 352 самолета - "на дюжину меньше, чем два года назад", отмечается в статье. В тоже время, как ожидается, парк до конца года пополнится на два самолета, поскольку "поставка 11 новых воздушных судов частично компенсирует поэтапный вывод из эксплуатации за этот период девяти самолетов", заключает FlightGlobal.

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