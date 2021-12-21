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Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции
Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции - РИА Новости, 21.12.2021
Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции
Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:40
2021-12-21T19:02
в мире
абхазия
сухум
аслан бжания
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СУХУМ, 21 дек - РИА Новости. Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума, передает корреспондент РИА Новости.Слышны также выстрелы, пока о пострадавших не сообщается.Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Аслана Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция проходила на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".Силовики оцепили периметр зданий администрации президента, кабинета министров и парламента забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами. У здания администрации президента находятся около 700 сторонников властей. Рядом дежурят машины скорой помощи.
https://ria.ru/20211124/abkhaziya-1760508364.html
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Абхазская оппозиция устроила акцию протеста около здания парламента
В Сухуме беспорядки - абхазская оппозиция привела сторонников к парламенту, они обвиняют власти в провале борьбы с коронавирусом, энергетическом кризисе и преследовании оппонентов.
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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания
17:40 21.12.2021 (обновлено: 19:02 21.12.2021)
 
Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции

Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции у здания парламента

Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 дек - РИА Новости. Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума, передает корреспондент РИА Новости.
Слышны также выстрелы, пока о пострадавших не сообщается.
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24 ноября, 13:38
В Абхазии обстреляли маршрутку с пассажирами
Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Аслана Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".
Акция проходила на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".
Силовики оцепили периметр зданий администрации президента, кабинета министров и парламента забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами. У здания администрации президента находятся около 700 сторонников властей. Рядом дежурят машины скорой помощи.
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В миреАбхазияСухумАслан Бжания
 
 
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