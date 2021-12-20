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Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву
Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву - РИА Новости, 20.12.2021
Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:49
2021-12-20T17:49
политика
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост занимавшего на тот момент должность замглавы МВД РФ Аркадия Гостева. Ранее Гостев имел звание генерал-полковника полиции."Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
17:49 20.12.2021
 
Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву

Президент Путин присвоил главе ФСИН Гостеву звание генерал-полковника внутренней службы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост занимавшего на тот момент должность замглавы МВД РФ Аркадия Гостева. Ранее Гостев имел звание генерал-полковника полиции.
"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе.
Аркадий Гостев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 16:47
Во ФСИН рассказали о новом главе ведомства
 
ПолитикаВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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