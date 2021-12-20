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Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву
Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву - РИА Новости, 20.12.2021
Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:49
2021-12-20T17:49
2021-12-20T17:49
политика
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост занимавшего на тот момент должность замглавы МВД РФ Аркадия Гостева. Ранее Гостев имел звание генерал-полковника полиции."Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211125/fsin-1760748049.html
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политика, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву
Президент Путин присвоил главе ФСИН Гостеву звание генерал-полковника внутренней службы