https://ria.ru/20211220/zvanie-1764593955.html

Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву

Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву - РИА Новости, 20.12.2021

Путин присвоил новое звание главе ФСИН Гостеву

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:49

2021-12-20T17:49

2021-12-20T17:49

политика

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Аркадию Гостеву, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост занимавшего на тот момент должность замглавы МВД РФ Аркадия Гостева. Ранее Гостев имел звание генерал-полковника полиции."Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211125/fsin-1760748049.html

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политика, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия