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Глава Якутии предупредил о "зомби-пожарах" в регионе
Глава Якутии предупредил о "зомби-пожарах" в регионе - РИА Новости, 20.12.2021
Глава Якутии предупредил о "зомби-пожарах" в регионе
Так называемые "зомби-пожары" замечены в декабре в нескольких районах Якутии, власти республики принимают меры, чтобы быть готовыми к пожароопасному сезону,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:18
2021-12-20T16:27
александр козлов (глава минприроды)
российская академия наук
айсен николаев
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Так называемые "зомби-пожары" замечены в декабре в нескольких районах Якутии, власти республики принимают меры, чтобы быть готовыми к пожароопасному сезону, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе пресс-конференции.Ранее заместитель председателя Якутского научного центра СО РАН, доктор биологических наук Трофим Максимов рассказал РИА Новости о том, что потепление климата привело к увеличению пожароопасного сезона в Якутии, лесные пожары стали охватывать более северные территории региона, в будущем возможны круглогодичные "зомби-пожары" - когда тление происходит в торфянике на глубине под землей, такие очаги действовать очень длительное время.Пользователи соцсети распространили видео, на котором видно, как под снегом в Якутии горят торфяники. По словам главы региона, такие пожары происходят не впервые в истории республики. К примеру, "зомби-пожары" случались после сильных возгораний в восьмидесятые годы.Глава республики подчеркнул, что на 2022 год в 5,5 раза увеличено федеральное финансирование по охране лесов в Якутии – сумма превысила 1 миллиард рублей. Эти средства направят на авиационное патрулирование, наземный мониторинг, тушение лесных пожаров, на увеличение штатной численности авиадесантников. В начале января региональные власти утвердят подробный план работы в данном направлении.В октябре министр природных ресурсов России Александр Козлов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе сообщал, что этот год стал рекордным по площади, пройденной огнём. На землях лесного фонда возникло почти 15 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектаров, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий, большая часть - 81,6% - на Республику Саха (Якутия).Николаев в интервью РИА Новости отмечал о том, что 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи. По его словам, с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться.
https://ria.ru/20211119/pozhary-1759893958.html
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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александр козлов (глава минприроды), российская академия наук, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
15:18 20.12.2021 (обновлено: 16:27 20.12.2021)
 
Глава Якутии предупредил о "зомби-пожарах" в регионе

Глава Якутии Николаев: "зомби-пожары" замечены в нескольких районах региона в декабре

© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
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ЯКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Так называемые "зомби-пожары" замечены в декабре в нескольких районах Якутии, власти республики принимают меры, чтобы быть готовыми к пожароопасному сезону, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе пресс-конференции.
Ранее заместитель председателя Якутского научного центра СО РАН, доктор биологических наук Трофим Максимов рассказал РИА Новости о том, что потепление климата привело к увеличению пожароопасного сезона в Якутии, лесные пожары стали охватывать более северные территории региона, в будущем возможны круглогодичные "зомби-пожары" - когда тление происходит в торфянике на глубине под землей, такие очаги действовать очень длительное время.
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Пользователи соцсети распространили видео, на котором видно, как под снегом в Якутии горят торфяники. По словам главы региона, такие пожары происходят не впервые в истории республики. К примеру, "зомби-пожары" случались после сильных возгораний в восьмидесятые годы.
"Торфяники горят долго. Конечно же, надо принимать меры, чтобы по весне они не разгорелись по новой... Мы знаем, что у нас есть и другие районы, где горят торфяники под снегом. Все мониторится, работа будет проводиться, чтобы быть максимально готовыми к началу пожароопасного сезона…" - сказал Николаев.
Глава республики подчеркнул, что на 2022 год в 5,5 раза увеличено федеральное финансирование по охране лесов в Якутии – сумма превысила 1 миллиард рублей. Эти средства направят на авиационное патрулирование, наземный мониторинг, тушение лесных пожаров, на увеличение штатной численности авиадесантников. В начале января региональные власти утвердят подробный план работы в данном направлении.
В октябре министр природных ресурсов России Александр Козлов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе сообщал, что этот год стал рекордным по площади, пройденной огнём. На землях лесного фонда возникло почти 15 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектаров, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий, большая часть - 81,6% - на Республику Саха (Якутия).
Николаев в интервью РИА Новости отмечал о том, что 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи. По его словам, с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться.
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Александр Козлов (глава Минприроды)Российская академия наукАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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