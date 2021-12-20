https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764593173.html
Скабеева высмеяла "примитивность" Зеленского
Скабеева высмеяла оговорку Зеленского о санкциях против России - РИА Новости, 20.12.2021
Скабеева высмеяла "примитивность" Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на оговорку президента Украины Владимира Зеленского, перепутавшего слова "превентивные" и "примитивные", когда он... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:45
2021-12-20T17:45
2021-12-20T18:33
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на оговорку президента Украины Владимира Зеленского, перепутавшего слова "превентивные" и "примитивные", когда он говорил о санкциях против России."Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своем обращении он их назвал "примитивными"… Примитивные, превентивные… Какая разница! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л — логика", — написала она в своем телеграм-канале.Зеленский во время совместного брифинга с президентами Литвы и Польши призвал вводить ограничения превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у российского руководства даже мысли об эскалации. Об этом он заявил после высказывания главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия на территории его страны в случае обострения конфликта со стороны НАТО.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "подготовке вторжения" на Украину. Москва не раз отвергала упреки Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
https://ria.ru/20210804/borets-1744350237.html
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в мире, москва, польша, владимир зеленский, нато, александр лукашенко, ситуация на украине, ольга скабеева, россия
17:45 20.12.2021 (обновлено: 18:33 20.12.2021)
Скабеева высмеяла оговорку Зеленского о санкциях против России
Телеведущая Скабеева высмеяла оговорку Зеленского о "примитивных" санкциях против России