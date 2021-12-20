https://ria.ru/20211220/zapad-1764568289.html

Путин оставил Западу два варианта

Сербский журнал вывел для Запада "правила общения" с Путиным - РИА Новости, 20.12.2021

Путин оставил Западу два варианта

Конфронтация с Россией приносит западным странам больше проблем, чем диалог с ней, заявил колумнист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат". РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:57

2021-12-20T15:57

2021-12-20T16:28

в мире

украина

сша

сербия

владимир путин

джо байден

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_29d8233296ab551abfd095133759f5af.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфронтация с Россией приносит западным странам больше проблем, чем диалог с ней, заявил колумнист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат"."Они должны либо разговаривать с (президентом России. — Прим. ред.) Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", — отметил он.По мнению автора, сейчас зарубежные государства только учатся грамотно взаимодействовать с Москвой, но каждая из сторон начала достигать желаемых результатов. В качестве примера он привел недавние переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", — заметил журналист.Он подчеркнул, что российский лидер, в свою очередь, во время беседы преследовал реальные и практические цели.Президенты России и Соединенных Штатов провели онлайн-саммит 7 декабря. Белый дом сообщал, что Байден выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Кроме того, он обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.В Кремле не исключили, что лидеры проведут еще один разговор, но отметили, что пока конкретных договоренностей об этом нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://ria.ru/20211217/druzya-1764296181.html

украина

сша

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сербия, владимир путин, джо байден, нато, россия