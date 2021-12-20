Путин оставил Западу два варианта

15:57 20.12.2021 (обновлено: 16:28 20.12.2021)
Сербский журнал вывел для Запада "правила общения" с Путиным
"Печат": Запад должен либо разговаривать с Россией, либо драться
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
"Они должны либо разговаривать с (президентом России. — Прим. ред.) Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", — отметил он.
16 декабря, 08:00"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
По мнению автора, сейчас зарубежные государства только учатся грамотно взаимодействовать с Москвой, но каждая из сторон начала достигать желаемых результатов. В качестве примера он привел недавние переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", — заметил журналист.
Он подчеркнул, что российский лидер, в свою очередь, во время беседы преследовал реальные и практические цели.
11 декабря, 08:00России — пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
Президенты России и Соединенных Штатов провели онлайн-саммит 7 декабря. Белый дом сообщал, что Байден выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Кроме того, он обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
В Кремле не исключили, что лидеры проведут еще один разговор, но отметили, что пока конкретных договоренностей об этом нет.
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17 декабря, 17:54Песков заявил, что Путин и Байден не друзья