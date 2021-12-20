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Путин оставил Западу два варианта
Сербский журнал вывел для Запада "правила общения" с Путиным - РИА Новости, 20.12.2021
Путин оставил Западу два варианта
Конфронтация с Россией приносит западным странам больше проблем, чем диалог с ней, заявил колумнист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:57
2021-12-20T16:28
в мире
украина
сша
сербия
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфронтация с Россией приносит западным странам больше проблем, чем диалог с ней, заявил колумнист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат"."Они должны либо разговаривать с (президентом России. — Прим. ред.) Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", — отметил он.По мнению автора, сейчас зарубежные государства только учатся грамотно взаимодействовать с Москвой, но каждая из сторон начала достигать желаемых результатов. В качестве примера он привел недавние переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", — заметил журналист.Он подчеркнул, что российский лидер, в свою очередь, во время беседы преследовал реальные и практические цели.Президенты России и Соединенных Штатов провели онлайн-саммит 7 декабря. Белый дом сообщал, что Байден выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Кроме того, он обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.В Кремле не исключили, что лидеры проведут еще один разговор, но отметили, что пока конкретных договоренностей об этом нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
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в мире, украина, сша, сербия, владимир путин, джо байден, нато, россия
15:57 20.12.2021 (обновлено: 16:28 20.12.2021)
 
Сербский журнал вывел для Запада "правила общения" с Путиным

"Печат": Запад должен либо разговаривать с Россией, либо драться

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфронтация с Россией приносит западным странам больше проблем, чем диалог с ней, заявил колумнист Боян Билбия в статье для сербского журнала "Печат".
"Они должны либо разговаривать с (президентом России. — Прим. ред.) Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе", — отметил он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
По мнению автора, сейчас зарубежные государства только учатся грамотно взаимодействовать с Москвой, но каждая из сторон начала достигать желаемых результатов. В качестве примера он привел недавние переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Американская сторона "похвастала" тем, что предотвратила военный поход Путина, которым, кстати, сама же и пугала мир накануне саммита, чтобы Байдену было что "предотвращать", — заметил журналист.
Он подчеркнул, что российский лидер, в свою очередь, во время беседы преследовал реальные и практические цели.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 08:00
России — пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
Президенты России и Соединенных Штатов провели онлайн-саммит 7 декабря. Белый дом сообщал, что Байден выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Кроме того, он обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
В Кремле не исключили, что лидеры проведут еще один разговор, но отметили, что пока конкретных договоренностей об этом нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 17:54
Песков заявил, что Путин и Байден не друзья
 
В миреУкраинаСШАСербияВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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