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В Курске легковушка провалилась в разрытую на дороге яму
В Курске легковушка провалилась в разрытую на дороге яму - РИА Новости, 20.12.2021
В Курске легковушка провалилась в разрытую на дороге яму
В Курске легковой автомобиль упал в яму, водитель не пострадал, сообщило журналистам управление МВД по региону. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:30
2021-12-20T15:36
происшествия
курск
курская область
авто
россия
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ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. В Курске легковой автомобиль упал в яму, водитель не пострадал, сообщило журналистам управление МВД по региону.На видео, которое появилось в телеграм-каналах в воскресенье, запечатлено, как движущаяся в правом ряду проезжей части машина вдруг проваливается под землю. По информации полиции, инцидент произошел в 18:35 19 декабря на улице Павлова. Находящийся за рулем ВАЗ-2112 мужчина 1996 года рождения ехал со стороны площади Перекальского в сторону улицы Радищева."В пути следования напротив дома 6, по предварительным данным, (водитель. — Прим. ред.) не справился с управлением и допустил съезд в технологическое разрытие", — рассказали в ведомстве. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил найти и наказать виновных в случившемся."Качество проводимых ("Квадрой". — Прим. ред.) работ, обустройства территории приводит к чрезвычайным происшествиям. Вчера легковой автомобиль упал в место производства работ. Слава богу, никто не пострадал и все остались живы", — отметил он на оперативном совещании в понедельник.Глава региона поручил проверить проводимые дорожные работы "на соответствие всем нормам и правилам". "Я прошу взять на контроль разбирательство по поводу этого вчерашнего инцидента. Необходимо проанализировать все причины произошедшего и обеспечить наказание тех, кто виновен в случившемся", — добавил Старовойт.Как отмечает МВД, в результате происшествия повреждения получил только автомобиль. В ведомстве начали проверку.Курский филиал ПАО "Квадра" уточнил, что на участке улиц Радищева и Павлова ремонтировали тепломагистраль.
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происшествия, курск, курская область, авто, россия
12:30 20.12.2021 (обновлено: 15:36 20.12.2021)
 
В Курске легковушка провалилась в разрытую на дороге яму

В Курске легковушка целиком провалилась в разрытую на проезжей части яму

© Фото : Управление по делам ГО и ЧС города КурскаАвтомобиль, упавший в яму на дороге в Курске
Автомобиль, упавший в яму на дороге в Курске - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Управление по делам ГО и ЧС города Курска
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ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. В Курске легковой автомобиль упал в яму, водитель не пострадал, сообщило журналистам управление МВД по региону.
На видео, которое появилось в телеграм-каналах в воскресенье, запечатлено, как движущаяся в правом ряду проезжей части машина вдруг проваливается под землю.
По информации полиции, инцидент произошел в 18:35 19 декабря на улице Павлова. Находящийся за рулем ВАЗ-2112 мужчина 1996 года рождения ехал со стороны площади Перекальского в сторону улицы Радищева.
"В пути следования напротив дома 6, по предварительным данным, (водитель. — Прим. ред.) не справился с управлением и допустил съезд в технологическое разрытие", — рассказали в ведомстве.
Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил найти и наказать виновных в случившемся.
"Качество проводимых ("Квадрой". — Прим. ред.) работ, обустройства территории приводит к чрезвычайным происшествиям. Вчера легковой автомобиль упал в место производства работ. Слава богу, никто не пострадал и все остались живы", — отметил он на оперативном совещании в понедельник.
Глава региона поручил проверить проводимые дорожные работы "на соответствие всем нормам и правилам". "Я прошу взять на контроль разбирательство по поводу этого вчерашнего инцидента. Необходимо проанализировать все причины произошедшего и обеспечить наказание тех, кто виновен в случившемся", — добавил Старовойт.
Как отмечает МВД, в результате происшествия повреждения получил только автомобиль. В ведомстве начали проверку.
Курский филиал ПАО "Квадра" уточнил, что на участке улиц Радищева и Павлова ремонтировали тепломагистраль.
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