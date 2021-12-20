18:19 20.12.2021 (обновлено: 18:57 20.12.2021)
В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов
Кабмин ФРГ назвал решение России выслать двух немецких дипломатов необоснованным
© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Решение властей РФ выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина не стало неожиданностью, но правительство ФРГ считает его необоснованным, оно осложняет отношения двух стран, заявил МИД Германии.
В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.
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"Этот шаг не стал неожиданным, но с точки зрения федерального правительства он абсолютно не обоснован", - говорится в заявлении МИД Германии. В ведомстве напомнили, что решение Берлина выслать российских дипломатов от 15 декабря было принято на основе решения суда Германии. МИД ФРГ отметил, что в случае решения Германии речь идет о "соразмерной реакции" на судебное решение, что "убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских государственных органов".
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
"Федеральное правительство стремится к диалогу с Российской Федерацией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения", - добавили немецкие дипломаты.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей боевиков. Хангошвили, как отмечали собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни человек. Суд Берлина в своем приговоре признал, что Хангошвили участвовал в боях на стороне боевиков в Чечне и "ответственен за гибель людей".
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