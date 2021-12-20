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В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов
В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов - РИА Новости, 20.12.2021
В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов
Решение властей РФ выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина не стало неожиданностью, но правительство ФРГ считает его... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:19
2021-12-20T18:57
германия
россия
в мире
берлин (город)
москва
мид германии
зелимхан хангошвили
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Решение властей РФ выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина не стало неожиданностью, но правительство ФРГ считает его необоснованным, оно осложняет отношения двух стран, заявил МИД Германии.В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина."Этот шаг не стал неожиданным, но с точки зрения федерального правительства он абсолютно не обоснован", - говорится в заявлении МИД Германии. В ведомстве напомнили, что решение Берлина выслать российских дипломатов от 15 декабря было принято на основе решения суда Германии. МИД ФРГ отметил, что в случае решения Германии речь идет о "соразмерной реакции" на судебное решение, что "убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских государственных органов".Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Федеральное правительство стремится к диалогу с Российской Федерацией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения", - добавили немецкие дипломаты.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей боевиков. Хангошвили, как отмечали собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни человек. Суд Берлина в своем приговоре признал, что Хангошвили участвовал в боях на стороне боевиков в Чечне и "ответственен за гибель людей".
https://ria.ru/20211220/vysylka-1764595724.html
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германия, россия, в мире, берлин (город), москва, мид германии, зелимхан хангошвили
18:19 20.12.2021 (обновлено: 18:57 20.12.2021)
 
В Берлине прокомментировали решение России выслать двух немецких дипломатов

Кабмин ФРГ назвал решение России выслать двух немецких дипломатов необоснованным

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Решение властей РФ выслать двух германских дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина не стало неожиданностью, но правительство ФРГ считает его необоснованным, оно осложняет отношения двух стран, заявил МИД Германии.
В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 17:56
Россия высылает двух немецких дипломатов
"Этот шаг не стал неожиданным, но с точки зрения федерального правительства он абсолютно не обоснован", - говорится в заявлении МИД Германии. В ведомстве напомнили, что решение Берлина выслать российских дипломатов от 15 декабря было принято на основе решения суда Германии. МИД ФРГ отметил, что в случае решения Германии речь идет о "соразмерной реакции" на судебное решение, что "убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских государственных органов".
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
"Федеральное правительство стремится к диалогу с Российской Федерацией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения", - добавили немецкие дипломаты.
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 22:08
Посол ФРГ прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе, застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей боевиков. Хангошвили, как отмечали собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни человек. Суд Берлина в своем приговоре признал, что Хангошвили участвовал в боях на стороне боевиков в Чечне и "ответственен за гибель людей".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 11:44
Шольц одобрил высылку российских дипломатов
 
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