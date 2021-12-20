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В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов
В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов - РИА Новости, 20.12.2021
В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов
Трехдневное голосование на выборах – это серьезная нагрузка для членов участковых избирательных комиссий (УИК), но удобство избирателей важнее, сообщила в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:44
2021-12-20T08:44
2021-12-20T08:46
политика
москва
ольга кириллова
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах – это серьезная нагрузка для членов участковых избирательных комиссий (УИК), но удобство избирателей важнее, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Формат на сегодняшний день увеличен до трех дней для того, чтобы улучшить явку на выборы, вовлекать в политическую жизнь большее количество москвичей. Но это инициатива не московская, а общероссийская. Для избирателей это удобно и хорошо, а для членов участковых избирательных комиссий, которые тоже являются москвичами, это серьезная нагрузка, они не обрадовались. Но, с другой стороны, самое главное – это избиратель. Надо создавать те условия, которые для него лучше", - сказала Кириллова.
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политика, москва, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия
08:44 20.12.2021 (обновлено: 08:46 20.12.2021)
В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов
Глава МГИК Кириллова: трехдневные выборы стали нагрузкой для УИК, но избиратели важнее