https://ria.ru/20211220/vybory-1764489548.html

В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов

В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов - РИА Новости, 20.12.2021

В Мосгоризбиркоме назвали плюсы и минусы трехдневных выборов

Трехдневное голосование на выборах – это серьезная нагрузка для членов участковых избирательных комиссий (УИК), но удобство избирателей важнее, сообщила в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:44

2021-12-20T08:44

2021-12-20T08:46

политика

москва

ольга кириллова

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах – это серьезная нагрузка для членов участковых избирательных комиссий (УИК), но удобство избирателей важнее, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Формат на сегодняшний день увеличен до трех дней для того, чтобы улучшить явку на выборы, вовлекать в политическую жизнь большее количество москвичей. Но это инициатива не московская, а общероссийская. Для избирателей это удобно и хорошо, а для членов участковых избирательных комиссий, которые тоже являются москвичами, это серьезная нагрузка, они не обрадовались. Но, с другой стороны, самое главное – это избиратель. Надо создавать те условия, которые для него лучше", - сказала Кириллова.

https://ria.ru/20211203/golosovanie-1762032868.html

москва

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политика, москва, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия