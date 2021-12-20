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В Кремле ответили на вопрос о встрече Зеленского и Путина

В Кремле ответили на вопрос о встрече Зеленского и Путина - РИА Новости, 20.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о встрече Зеленского и Путина

Никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента страны Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина Россия не получала, заявил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:06

2021-12-20T13:06

2021-12-20T13:49

политика

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента страны Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина Россия не получала, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как закон, подписанный Зеленским, способствует подготовке встречи двух президентов РФ и Украины.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ. Так, в частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, "которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения".

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политика, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, россия