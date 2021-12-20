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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/voz-1764618045.html
В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19
В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не знает, откуда появился новый вид коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:26
2021-12-20T20:26
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не знает, откуда появился новый вид коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана. И на данный момент мы этого не знаем и не знаем, как это произошло", - сказал он журналистам.По его словам, работа по исследованию происхождения вируса продолжается, однако это может занять много времени, поэтому быстрых результатов ждать не стоит.
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в мире, воз, коронавирус covid-19
20:26 20.12.2021
 
В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19

Директор ВОЗ Райан: мы до сих пор не знаем, откуда появился COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не знает, откуда появился новый вид коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана. И на данный момент мы этого не знаем и не знаем, как это произошло", - сказал он журналистам.
По его словам, работа по исследованию происхождения вируса продолжается, однако это может занять много времени, поэтому быстрых результатов ждать не стоит.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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