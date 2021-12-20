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В ВОЗ назвали дату оценки "Спутника V"
В ВОЗ назвали дату оценки "Спутника V" - РИА Новости, 20.12.2021
В ВОЗ назвали дату оценки "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" будут направлены в ВОЗ до конца января, заявил директор по регулированию и РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:44
2021-12-20T19:44
2021-12-20T20:20
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" будут направлены в ВОЗ до конца января, заявил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар."У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов – к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января", - сказал он.Гаспар подчеркнул, что оценка российской вакцины для использования в чрезвычайных ситуациях начнется после подачи второго пакета документов, которая ожидается в конце января 2022 года.
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общество, воз, здоровье - общество
19:44 20.12.2021 (обновлено: 20:20 20.12.2021)
В ВОЗ назвали дату оценки "Спутника V"
Эксперт ВОЗ Гаспар: оценка "Спутника V" ожидается в конце января