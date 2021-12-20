https://ria.ru/20211220/voz-1764612202.html
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V"
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V" - РИА Новости, 20.12.2021
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2022 года,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:29
2021-12-20T19:29
2021-12-20T19:45
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2022 года, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов, заявил на брифинге директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар."По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале", - сказал Гаспар.По его словам, РФПИ обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.
https://ria.ru/20211219/omikron-1764419111.html
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воз, здоровье - общество, общество, российский фонд прямых инвестиций
19:29 20.12.2021 (обновлено: 19:45 20.12.2021)
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V"
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V" в феврале