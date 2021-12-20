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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/voz-1764612202.html
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V"
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V" - РИА Новости, 20.12.2021
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2022 года,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:29
2021-12-20T19:45
распространение коронавируса
воз
здоровье - общество
общество
российский фонд прямых инвестиций
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2022 года, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов, заявил на брифинге директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар."По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале", - сказал Гаспар.По его словам, РФПИ обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.
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воз, здоровье - общество, общество, российский фонд прямых инвестиций
19:29 20.12.2021 (обновлено: 19:45 20.12.2021)
 
ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V"

ВОЗ заявила о готовности провести инспекции на производстве "Спутника V" в феврале

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2022 года, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов, заявил на брифинге директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.
"По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале", - сказал Гаспар.
По его словам, РФПИ обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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