https://ria.ru/20211220/vov-1764580415.html

В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны

В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.12.2021

В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны

Неизвестные повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут сотрудники... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:47

2021-12-20T16:47

2021-12-20T16:47

происшествия

баксанский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Неизвестные повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщает районная администрация."В выходные в сельском поселении Атажукино вандалами был поврежден памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, который ремонтировался по государственной программе. Строители обновили его фасад гранитными плитами, однако неизвестные повредили отремонтированное основание памятника", - говорится в сообщении.Отмечается, что памятник был установлен больше 75 лет назад.

https://ria.ru/20211212/prokuratura-1763325735.html

баксанский район

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2021

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происшествия, баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)