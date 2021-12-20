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В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны
В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.12.2021
В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны
Неизвестные повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут сотрудники... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:47
2021-12-20T16:47
2021-12-20T16:47
происшествия
баксанский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Неизвестные повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в селе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщает районная администрация."В выходные в сельском поселении Атажукино вандалами был поврежден памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, который ремонтировался по государственной программе. Строители обновили его фасад гранитными плитами, однако неизвестные повредили отремонтированное основание памятника", - говорится в сообщении.Отмечается, что памятник был установлен больше 75 лет назад.
https://ria.ru/20211212/prokuratura-1763325735.html
баксанский район
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происшествия, баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
В КБР вандалы повредили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны
Вандалов, повредивших памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, ищут в КБР