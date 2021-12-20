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Суд установил вину главы компании, реконструировавшей здание "Зимней вишни"
Суд установил вину главы компании, реконструировавшей здание "Зимней вишни" - РИА Новости, 20.12.2021
Суд установил вину главы компании, реконструировавшей здание "Зимней вишни"
Центральный районный суд в Кемерово установил вину генерального директора строительной компании "ИСК "Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня",... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T07:57
2021-12-20T07:57
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровский областной суд
пожар в торговом центре в кемерово
александр мамонтов
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово установил вину генерального директора строительной компании "ИСК "Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня", Никиты Чередниченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
https://ria.ru/20211220/sud-1764487564.html
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово, александр мамонтов
07:57 20.12.2021
 
Суд установил вину главы компании, реконструировавшей здание "Зимней вишни"

Суд установил вину главы компании Чередниченко, реконструировавшей здание "Зимней вишни"

© Фото : МЧС России по Кемеровской областиПожарные в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово установил вину генерального директора строительной компании "ИСК "Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня", Никиты Чередниченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Чередниченко совершил легализацию и отмывание денежных средств, совершенное в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения", – сказала судья.
Оглашение приговора по третьему делу о пожаре проходит в здании Кемеровского областного суда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Фигурантами третьего дела являются экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
07:47
В Кемерово установили вину экс-главы госстройнадзора по делу "Зимней вишни"
По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.
Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").
Технический директор комбината ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня 25 марта 2018 года. 16 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 09:05
Защита пожарных обжаловала приговор по делу "Зимней вишни"
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровский областной судПожар в торговом центре в КемеровоАлександр Мамонтов
 
 
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