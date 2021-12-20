https://ria.ru/20211220/vinograd-1764541883.html
Путин поручил обеспечить доступность страхования урожая винограда
Путин поручил обеспечить доступность страхования урожая винограда - РИА Новости, 20.12.2021
Путин поручил обеспечить доступность страхования урожая винограда
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ разработать и до 1 апреля доложить о мерах, направленных на доступность страхования... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:57
2021-12-20T13:57
2021-12-20T13:58
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ разработать и до 1 апреля доложить о мерах, направленных на доступность страхования утраты урожая винограда в стране, порчи продукции переработки, и о внедрении мер господдержки - соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... совместно с Банком России обеспечить доступность страхования рисков утраты урожая винограда либо порчи конечной продукции его переработки, а также поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер государственной поддержки товаропроизводителям, использующим данный финансовый инструмент", - говорится в перечне.Отмечается, что доклад по поручению должен быть представлен до 1 апреля 2022 года, далее - раз в полугодие.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия
13:57 20.12.2021 (обновлено: 13:58 20.12.2021)
Путин поручил обеспечить доступность страхования урожая винограда
Президент Путин поручил обеспечить доступность страхования урожая винограда