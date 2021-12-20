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Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства
Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства - РИА Новости, 20.12.2021
Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства
Президент Владимир Путин потребовал от правительства утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Перечень поручений РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:23
2021-12-20T14:18
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал от правительства утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.В частности, власти должны предусмотреть: Глава государства также попросил совместно с Центробанком застраховать риски утраты урожая винограда, порчи продукции его переработки, а также обеспечить поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер государственной поддержки.Власти должны представить доклад до 1 апреля 2022 года, далее — раз в полугодие.Среди других поручений — разработка с участием виноделов мер, направленных на создание равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов, а также учет интересов малого и среднего бизнеса при создании и работе Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Перечень касается также мелиорации виноградопригодных земель, повышения их плодородия, агрозащиты виноградных насаждений и организации оросительных систем, а также продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке путем винного туризма и увеличения доли российских вин в розничных торговых сетях и общепите. Восьмого декабря кабинет министров утвердил правила господдержки виноградарей. Она будет оказана как молодым, так и уже плодоносящим виноградникам. Средства можно будет получить на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.Субсидии будут предоставляться с 2022 года в рамках проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", который направлен на увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 миллиарда рублей господдержки.
https://ria.ru/20211130/sro-1761418205.html
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экономика, владимир путин
13:23 20.12.2021 (обновлено: 14:18 20.12.2021)
 
Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства

Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал от правительства утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В частности, власти должны предусмотреть:
  • определение баланса потребления винодельческой продукции в регионах с учетом собственного производства и импорта;
  • целевые показатели увеличения выпуска, конкурентоспособной продукции во взаимоувязке с производством столовых и технических сортов винограда;
  • с 1 января 2023 года внедрение системы прослеживаемости качества сырья и товаров на базе государственных информационных систем;
  • подпрограмму по организации производства востребованной специализированной техники и оборудования, а также его локализацию на территории страны;
  • разработку и тиражирование для малого и среднего бизнеса депозитария типовых проектов по созданию винодельческих хозяйств, а также обеспечение предпринимателей виноградопригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.
Глава государства также попросил совместно с Центробанком застраховать риски утраты урожая винограда, порчи продукции его переработки, а также обеспечить поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер государственной поддержки.
Власти должны представить доклад до 1 апреля 2022 года, далее — раз в полугодие.
Леонид Попович и Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 11:53
Создание федеральной СРО виноградарей и виноделов займет до двух месяцев
Среди других поручений — разработка с участием виноделов мер, направленных на создание равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов, а также учет интересов малого и среднего бизнеса при создании и работе Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Перечень касается также мелиорации виноградопригодных земель, повышения их плодородия, агрозащиты виноградных насаждений и организации оросительных систем, а также продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке путем винного туризма и увеличения доли российских вин в розничных торговых сетях и общепите.
Восьмого декабря кабинет министров утвердил правила господдержки виноградарей. Она будет оказана как молодым, так и уже плодоносящим виноградникам. Средства можно будет получить на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.
Субсидии будут предоставляться с 2022 года в рамках проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", который направлен на увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 миллиарда рублей господдержки.
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В Минсельхозе отметили важность организации виноделов в России
 
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