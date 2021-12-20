https://ria.ru/20211220/vinograd-1764533921.html

Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства

Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства - РИА Новости, 20.12.2021

Путин поручил утвердить долгосрочную программу развития виноградарства

Президент Владимир Путин потребовал от правительства утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Перечень поручений РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:23

2021-12-20T13:23

2021-12-20T14:18

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал от правительства утвердить меры по реализации долгосрочной программы развития виноградарства и виноделия. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.В частности, власти должны предусмотреть: Глава государства также попросил совместно с Центробанком застраховать риски утраты урожая винограда, порчи продукции его переработки, а также обеспечить поэтапное внедрение механизма преимущественного предоставления мер государственной поддержки.Власти должны представить доклад до 1 апреля 2022 года, далее — раз в полугодие.Среди других поручений — разработка с участием виноделов мер, направленных на создание равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов, а также учет интересов малого и среднего бизнеса при создании и работе Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Перечень касается также мелиорации виноградопригодных земель, повышения их плодородия, агрозащиты виноградных насаждений и организации оросительных систем, а также продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке путем винного туризма и увеличения доли российских вин в розничных торговых сетях и общепите. Восьмого декабря кабинет министров утвердил правила господдержки виноградарей. Она будет оказана как молодым, так и уже плодоносящим виноградникам. Средства можно будет получить на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.Субсидии будут предоставляться с 2022 года в рамках проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", который направлен на увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 миллиарда рублей господдержки.

https://ria.ru/20211130/sro-1761418205.html

https://ria.ru/20211129/vinodely-1761314942.html

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экономика, владимир путин