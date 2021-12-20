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В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина
В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина - РИА Новости, 20.12.2021
В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина
Поручения президента РФ Владимир Путина по выработке мер дальнейшего развития российского виноградарства и виноделия дадут отрасли новый импульс для масштабного РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:18
2021-12-20T19:18
экономика
владимир путин
леонид попович
виноделие
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимир Путина по выработке мер дальнейшего развития российского виноградарства и виноделия дадут отрасли новый импульс для масштабного роста, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.Путин поручил правительству выработать предложения по мерам развития в стране виноградарской и винодельческой отраслей, которые касались внедрения системы прослеживаемости качества сырья и продукции, расширения и агрозащиты площадей виноградных насаждений и доступности страхования урожая.Президент также ждет от исполнительной власти утверждения комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, а также по подготовке профессиональных кадров и научной деятельности. "Эти поручения - дополнительный импульс отрасли. Сделано уже много, и поручения президента – это продолжение той масштабной работы, которая началась", - сказал Попович РИА Новости."Виноградари и виноделы с огромной благодарностью воспринимают поручение президента по нашей отрасли", - добавил глава союза, отметив, что поручения направлены на решение всех важных и злободневных моментов, которые в настоящее время больше всего волнуют отрасль."Мы будем с нетерпением ждать тех планов, тех дорожных карт, тех мер, которые будут выработаны правительством", - сказал Попович. Он уверен, что правительство разработает конкретные, четкие, детально прописанные меры, опираясь на которые, отрасль сможет развиваться дальше."Выданные президентом поручения показывают, как хорошо и громко сказано о развитии виноградарства и виноделия в России, о его потенциале", - заключил Попович.В РФ 26 июня 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, ставший базовым документом для отрасли. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, направлен на повышение качества и конкурентоспособности отечественных вин, а также вводит понятие "Вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из отечественного винограда.Российские виноградари и виноделы в конце ноября 2021 года приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере.
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экономика, владимир путин, леонид попович, виноделие, россия
19:18 20.12.2021
 
В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина

Союз виноградарей и виноделов: поручения Путина дадут новый импульс для роста отрасли

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВиноград, выращенный в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино"
Виноград, выращенный в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимир Путина по выработке мер дальнейшего развития российского виноградарства и виноделия дадут отрасли новый импульс для масштабного роста, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Путин поручил правительству выработать предложения по мерам развития в стране виноградарской и винодельческой отраслей, которые касались внедрения системы прослеживаемости качества сырья и продукции, расширения и агрозащиты площадей виноградных насаждений и доступности страхования урожая.
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Президент также ждет от исполнительной власти утверждения комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, а также по подготовке профессиональных кадров и научной деятельности. "Эти поручения - дополнительный импульс отрасли. Сделано уже много, и поручения президента – это продолжение той масштабной работы, которая началась", - сказал Попович РИА Новости.
"Виноградари и виноделы с огромной благодарностью воспринимают поручение президента по нашей отрасли", - добавил глава союза, отметив, что поручения направлены на решение всех важных и злободневных моментов, которые в настоящее время больше всего волнуют отрасль.
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"Мы будем с нетерпением ждать тех планов, тех дорожных карт, тех мер, которые будут выработаны правительством", - сказал Попович. Он уверен, что правительство разработает конкретные, четкие, детально прописанные меры, опираясь на которые, отрасль сможет развиваться дальше.
"Выданные президентом поручения показывают, как хорошо и громко сказано о развитии виноградарства и виноделия в России, о его потенциале", - заключил Попович.
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В РФ 26 июня 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, ставший базовым документом для отрасли. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, направлен на повышение качества и конкурентоспособности отечественных вин, а также вводит понятие "Вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из отечественного винограда.
Российские виноградари и виноделы в конце ноября 2021 года приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере.
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