https://ria.ru/20211220/vino-1764611014.html

В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина

В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина - РИА Новости, 20.12.2021

В Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали поручения Путина

Поручения президента РФ Владимир Путина по выработке мер дальнейшего развития российского виноградарства и виноделия дадут отрасли новый импульс для масштабного РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:18

2021-12-20T19:18

2021-12-20T19:18

экономика

владимир путин

леонид попович

виноделие

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимир Путина по выработке мер дальнейшего развития российского виноградарства и виноделия дадут отрасли новый импульс для масштабного роста, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.Путин поручил правительству выработать предложения по мерам развития в стране виноградарской и винодельческой отраслей, которые касались внедрения системы прослеживаемости качества сырья и продукции, расширения и агрозащиты площадей виноградных насаждений и доступности страхования урожая.Президент также ждет от исполнительной власти утверждения комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, а также по подготовке профессиональных кадров и научной деятельности. "Эти поручения - дополнительный импульс отрасли. Сделано уже много, и поручения президента – это продолжение той масштабной работы, которая началась", - сказал Попович РИА Новости."Виноградари и виноделы с огромной благодарностью воспринимают поручение президента по нашей отрасли", - добавил глава союза, отметив, что поручения направлены на решение всех важных и злободневных моментов, которые в настоящее время больше всего волнуют отрасль."Мы будем с нетерпением ждать тех планов, тех дорожных карт, тех мер, которые будут выработаны правительством", - сказал Попович. Он уверен, что правительство разработает конкретные, четкие, детально прописанные меры, опираясь на которые, отрасль сможет развиваться дальше."Выданные президентом поручения показывают, как хорошо и громко сказано о развитии виноградарства и виноделия в России, о его потенциале", - заключил Попович.В РФ 26 июня 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, ставший базовым документом для отрасли. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, направлен на повышение качества и конкурентоспособности отечественных вин, а также вводит понятие "Вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из отечественного винограда.Российские виноградари и виноделы в конце ноября 2021 года приняли решение об образовании ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В соответствии с поправками в закон о виноградарстве и виноделии, которые вступили в силу в июле, передаче в СРО подлежит значительная часть регуляторных госполномочий в этой сфере.

https://ria.ru/20211215/enoturizm-1763790200.html

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https://ria.ru/20211216/trani-1763835664.html

https://ria.ru/20211216/pivo-1763848594.html

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экономика, владимир путин, леонид попович, виноделие, россия