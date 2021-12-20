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Путин поручил обеспечить меры для рыночного продвижения отечественных вин
Путин поручил обеспечить меры для рыночного продвижения отечественных вин - РИА Новости, 20.12.2021
Путин поручил обеспечить меры для рыночного продвижения отечественных вин
Президент России Владимир Путин поручил федеральному и ряду региональных правительств разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:07
2021-12-20T14:07
экономика
ставропольский край
севастополь
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральному и ряду региональных правительств разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, "утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке" поручено обеспечить правительству РФ совместно с органами исполнительной власти республик Дагестан и Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, а также Севастополя.Речь идет о развитии винного туризма, или энотуризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры.Кроме того, президент указал на необходимость поэтапного увеличения минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания, в том числе - за счет приоритетного предложения.Срок исполнения поручения - 1 июля.Кроме того, президент поручил кабмину РФ и вышеуказанным региональным правительствам в срок до 1 июня обеспечить разработку комплекса мер для создания равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов в сфере виноградарства и виноделия. Отмечается, что эти меры в ходе деятельности Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России должны учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20211216/vino-1763985829.html
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экономика, ставропольский край, севастополь, владимир путин, россия
14:07 20.12.2021
 
Путин поручил обеспечить меры для рыночного продвижения отечественных вин

Президент Путин поручил обеспечить меры для рыночного продвижения отечественных вин

© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Depositphotos / rsedlacek
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральному и ряду региональных правительств разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, "утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке" поручено обеспечить правительству РФ совместно с органами исполнительной власти республик Дагестан и Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, а также Севастополя.
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Речь идет о развитии винного туризма, или энотуризма, экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры.
Кроме того, президент указал на необходимость поэтапного увеличения минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания, в том числе - за счет приоритетного предложения.
Срок исполнения поручения - 1 июля.
Кроме того, президент поручил кабмину РФ и вышеуказанным региональным правительствам в срок до 1 июня обеспечить разработку комплекса мер для создания равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов в сфере виноградарства и виноделия. Отмечается, что эти меры в ходе деятельности Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России должны учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
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ЭкономикаСтавропольский крайСевастопольВладимир ПутинРоссия
 
 
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