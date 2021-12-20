Односторонние уступки в сфере безопасности невозможны, заявил посол России
Посол в ФРГ Нечаев: не стоит ждать от России односторонних уступок в сфере безопасности
БЕРЛИН, 20 дек – РИА Новости. Ждать от Москвы односторонних уступок в сфере безопасности было бы иллюзией, со стороны Запада нужно прекратить "нагнетание страстей" вокруг Украины и мифических "планов вторжения", вступить в диалог и решить накопившиеся проблемы, с таким заявлением выступил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии для газеты Schweriner Volkszeitung.
"Мы давно призываем Запад вступить в диалог и решить накопившиеся проблемы в сфере безопасности. Другое дело, что было бы иллюзией ждать от Москвы односторонних уступок, которые, как показывает история, во многом и привели к появлению на Западе комплекса вседозволенности, когда нашу добрую волю спутали со слабостью. Подчеркну – Россия готова к поддержанию честных и взаимоуважительных отношений и с государствами ЕС, и с США на принципах равноправия. Ожидаем именно такого подхода и от нового правительства ФРГ, с которым, несмотря на все сложности, надеемся выстроить конструктивные рабочие отношения как по двусторонней повестке, так и на многосторонних площадках. Основания для таких оптимистических ожиданий, безусловно, есть", - заявил Нечаев.
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, эти предложения будут обсуждаться в соответствующих форматах, немецкое правительство проводит консультации со всеми партнерами в ЕС и НАТО.
"Россия, как хорошо известно, к диалогу готова. Именно в таком ключе следует рассматривать видеоконференцию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря. Полагаю, однако, что перед тем, как сесть за стол переговоров, наши партнеры на Западе могли бы для начала прекратить нагнетание страстей вокруг Украины и муссирование неких мифических "планов российского вторжения". Которых нет и быть не может. У России, конечно, есть известные "красные линии", связанные с недопустимостью приближения НАТО к нашим границам, тем более военной структуры альянса, есть потребность в надежных правовых гарантиях безопасности — которые, кстати, вполне законны и прямо вытекают из принципа неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ. Безопасность не может быть односторонней. Не может обеспечиваться за счет других. Безопасность едина", - заявил посол.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.