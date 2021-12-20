https://ria.ru/20211220/ukraina-1764610363.html

В США признали, что сдали Украину

В США признали, что никто в Европе не станет защищать Украину - РИА Новости, 20.12.2021

В США признали, что сдали Украину

Западным странам стоит рассмотреть более дипломатичный подход для восстановления стабильной ситуации на Украине, так как европейские союзники по альянсу не... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:13

2021-12-20T19:13

2021-12-20T19:45

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Западным странам стоит рассмотреть более дипломатичный подход для восстановления стабильной ситуации на Украине, так как европейские союзники по альянсу не смогут гарантировать Киеву военную защиту. Об этом написал обозреватель The National Interest Рамон Маркс."У стран-членов по НАТО нет реальных военных возможностей для успешной защиты Украины. У Европы нет ни сил, ни желания идти по этому пути", — объяснил автор текста.В материале Маркс предложил европейским политикам вспомнить об успешных дипломатических проектах по созданию нейтралитета в Финляндии и Австрии во времена холодной войны. По его мнению, это можно использовать в качестве потенциальных подходов для разрешения кризиса на Украине.Журналист подчеркнул, что Москве, Брюсселю, Вашингтону и Киеву необходимо учитывать интересы каждой из сторон.По его мнению, Запад должен напоминать России об экономических санкциях в случае проявления "агрессии в адрес Украины". При этом вероятность вступления Киева в НАТО должна быть исключена. Для ЕС стоит найти способ сохранить лицо, признав Крым свершившимся фактом, а в Донбасс надо "вернуть мир и процветание".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Американские и европейские политики угрожают Кремлю "жесткими ответными мерами" в случае эскалации конфликта. Руководство России не раз говорило, что такие заявления звучат смешно и опасно. Страна никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, подчеркивают власти.

https://ria.ru/20211220/kitay-1764564486.html

https://ria.ru/20211220/zapad-1764568289.html

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в мире, украина, евросоюз, нато, россия