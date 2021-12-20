https://ria.ru/20211220/ukraina-1764568127.html
Зеленский рассказал, когда Украина вступит в НАТО
Зеленский рассказал, когда Украина вступит в НАТО - РИА Новости, 20.12.2021
Зеленский рассказал, когда Украина вступит в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО, когда альянс осознает, что его усиливают другие страны. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:55
2021-12-20T15:55
2021-12-20T15:55
в мире
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киев
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
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верховная рада украины
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО, когда альянс осознает, что его усиливают другие страны."Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие страны по безопасности, а другие мощные страны усиливают НАТО", - сказал Зеленский на брифинге в понедельник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211220/ukraina-1764483724.html
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
Зеленский рассказал, когда Украина вступит в НАТО
Зеленский: Украина вступит в НАТО, когда альянс осознает, что другие страны его усиливают