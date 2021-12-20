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https://ria.ru/20211220/ukraina-1764496106.html
Украина стала терпилой
Генерал СБУ назвал Украину терпилой - РИА Новости, 20.12.2021
Украина стала терпилой
Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк охарактеризовал Украину в отношениях с Россией и Западом как "терпилу". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:53
2021-12-20T09:53
в мире
украина
сша
москва
нато
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк охарактеризовал Украину в отношениях с Россией и Западом как "терпилу"."Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий – терпилы по большому счету", — заявил он в эфире телеканала "Наш".По его словам, угрозы нападения со стороны России нет, а сама Украина не вступит в НАТО."Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО", — добавил Вовк.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
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в мире, украина, сша, москва, нато, верховная рада украины, россия
09:53 20.12.2021
 
Генерал СБУ назвал Украину терпилой

Генерал Вовк: Украина ведет себя как терпила в отношениях с Россией и Западом

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг Украины над Киевом
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк охарактеризовал Украину в отношениях с Россией и Западом как "терпилу".
"Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий – терпилы по большому счету", — заявил он в эфире телеканала "Наш".
По его словам, угрозы нападения со стороны России нет, а сама Украина не вступит в НАТО.
"Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО", — добавил Вовк.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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