https://ria.ru/20211220/ukraina-1764483724.html

Обманутые украинцы в панике: путь в НАТО окончательно закрыт

На Украине нашли непреодолимое препятствие для вступления в НАТО - РИА Новости, 20.12.2021

Обманутые украинцы в панике: путь в НАТО окончательно закрыт

Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T04:21

2021-12-20T04:21

2021-12-20T04:21

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, пишет "Страна.ua".Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезли ссылка на Акт о независимости 1991 года.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20211218/rasshirenie-1764399146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/nato-1764115340.html

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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, страна.ua