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Обманутые украинцы в панике: путь в НАТО окончательно закрыт
На Украине нашли непреодолимое препятствие для вступления в НАТО - РИА Новости, 20.12.2021
Обманутые украинцы в панике: путь в НАТО окончательно закрыт
Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T04:21
2021-12-20T04:21
в мире
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верховная рада украины
страна.ua
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, пишет "Страна.ua".Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезли ссылка на Акт о независимости 1991 года.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20211218/rasshirenie-1764399146.html
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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, страна.ua
04:21 20.12.2021
 
На Украине нашли непреодолимое препятствие для вступления в НАТО

"Страна.ua": Украина не сможет вступить в НАТО из-за Акта провозглашения независимости

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, пишет "Страна.ua".
"Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
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Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
"В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено", — заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезли ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
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