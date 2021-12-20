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Российской экономике угрожает старый враг
Во Всемирном банке оценили влияние пандемии на российскую экономику - РИА Новости, 20.12.2021
Российской экономике угрожает старый враг
Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт в беседе с "Ведомостями" перечислил риски для российской экономики на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T05:44
2021-12-20T09:47
распространение коронавируса
экономика
всемирный банк
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дэвид найт
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт в беседе с "Ведомостями" перечислил риски для российской экономики на фоне пандемии коронавируса.Говоря об инфляции, он отметил, что Центральный банк предпринимает своевременные усилия для ее снижения, но "говорить о контроле за ростом цен довольно сложно".По этой причине Всемирный банк рассматривает возможность неожиданного всплеска инфляции в следующем году, уточнил Найт. Он подчеркнул, что если этот сценарий реализуется, то ЦБ будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.ЦБ, в свою очередь, считает, что устойчивое замедление инфляции начнется в начале 2022 года. Об этом ранее заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.Геополитические риски, по мнению Найта, касаются возможного введения санкций со стороны крупных государств или блоков стран. Он отметил, что если допустить такой вариант развития событий, то это оказало бы негативное влияние на Россию.Об ограничительных мерах против Москвы вновь активно заговорили в последние месяцы. Это связано с обвинениями в "подготовке вторжения на Украину". В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и связывали их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы.Среди предлагаемых ограничительных мер упоминается и отключение России от системы SWIFT — глобальной системы межбанковской связи.Тем не менее, российские и зарубежные эксперты скептически оценивают эффект от такого шага. В частности, они указывают, что негативные последствия продлятся недолго, поскольку существуют национальные аналоги SWIFT. Кроме того, сильный удар получат сами западные страны из-за тесных экономических связей с Москвой.Последним риском для российской экономики эксперт Всемирного банка называет энергопереход. По его словам, это представляет угрозу лишь в долгосрочной перспективе. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. По его словам, это абсолютно реалистичные планы.
https://ria.ru/20211217/ekonomika-1764295662.html
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экономика, всемирный банк, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дэвид найт
05:44 20.12.2021 (обновлено: 09:47 20.12.2021)
 
Во Всемирном банке оценили влияние пандемии на российскую экономику

Экономист Всемирного банка Найт: пандемия, инфляция и санкции несут риски экономике России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт в беседе с "Ведомостями" перечислил риски для российской экономики на фоне пандемии коронавируса.
"Я бы предложил сфокусироваться не на теоретических, а на реальных рисках для российской экономики. Их четыре – пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход. <...> Во-первых, угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", — заявил Найт.
Говоря об инфляции, он отметил, что Центральный банк предпринимает своевременные усилия для ее снижения, но "говорить о контроле за ростом цен довольно сложно".

"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", сказал эксперт.

По этой причине Всемирный банк рассматривает возможность неожиданного всплеска инфляции в следующем году, уточнил Найт. Он подчеркнул, что если этот сценарий реализуется, то ЦБ будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.
ЦБ, в свою очередь, считает, что устойчивое замедление инфляции начнется в начале 2022 года. Об этом ранее заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Геополитические риски, по мнению Найта, касаются возможного введения санкций со стороны крупных государств или блоков стран. Он отметил, что если допустить такой вариант развития событий, то это оказало бы негативное влияние на Россию.
Об ограничительных мерах против Москвы вновь активно заговорили в последние месяцы. Это связано с обвинениями в "подготовке вторжения на Украину". В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и связывали их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы.
Среди предлагаемых ограничительных мер упоминается и отключение России от системы SWIFT — глобальной системы межбанковской связи.
Тем не менее, российские и зарубежные эксперты скептически оценивают эффект от такого шага. В частности, они указывают, что негативные последствия продлятся недолго, поскольку существуют национальные аналоги SWIFT. Кроме того, сильный удар получат сами западные страны из-за тесных экономических связей с Москвой.
Последним риском для российской экономики эксперт Всемирного банка называет энергопереход. По его словам, это представляет угрозу лишь в долгосрочной перспективе.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. По его словам, это абсолютно реалистичные планы.
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Распространение коронавирусаЭкономикаВсемирный банкРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДэвид Найт
 
 
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