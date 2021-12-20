https://ria.ru/20211220/turisty-1764482707.html
"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС
"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС - РИА Новости, 20.12.2021
"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС
Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T02:55
2021-12-20T02:55
2021-12-20T02:55
хочу стать космонавтом
казахстан
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным отстыковался от станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.Через несколько часов корабль "Союз" включит двигательную установку на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки и войдёт в плотные слои атмосферы, после чего над спускаемым аппаратом раскроется основной парашют. В 6.13 мск ожидается приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано прибыли на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с космонавтом Александром Мисуркиным. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".
https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html
казахстан
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, ёдзо хирано
"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС
Центр управления полетами: корабль "Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС