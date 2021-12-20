https://ria.ru/20211220/turisty-1764482707.html

"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС

"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС - РИА Новости, 20.12.2021

"Союз МС-20" с японскими туристами отстыковался от МКС

Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T02:55

2021-12-20T02:55

2021-12-20T02:55

хочу стать космонавтом

казахстан

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

александр мисуркин

земля

юсаку маэдзава

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным отстыковался от станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.Через несколько часов корабль "Союз" включит двигательную установку на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки и войдёт в плотные слои атмосферы, после чего над спускаемым аппаратом раскроется основной парашют. В 6.13 мск ожидается приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано прибыли на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с космонавтом Александром Мисуркиным. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".

https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html

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казахстан, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, ёдзо хирано