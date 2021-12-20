https://ria.ru/20211220/tromb-1764507536.html

Как самостоятельно распознать тромб. Инструкция

Врач рассказал, как самостоятельно распознать тромб - РИА Новости, 20.12.2021

Как самостоятельно распознать тромб. Инструкция

Британский профессор Марк Уайтли в беседе с Daily Express рассказал, как самостоятельно распознать тромб. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:07

2021-12-20T11:07

2021-12-20T11:07

великобритания

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Британский профессор Марк Уайтли в беседе с Daily Express рассказал, как самостоятельно распознать тромб."На ноге, к примеру, это выглядит как воспаленная твердая шишка. Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может быть очень красной", — рассказал он.Если тромб образовался в легочной артерии, пациента мучает сухой кашель и затрудненное дыхание. Иногда встречаются кровяные выделения и низкое давление. Также такой тип тромба сопровождается острой болью в груди.Если же сгусток крови сформировался в глубоких венах конечности, то у человека опухнет нога.Уайтли посоветовал регулярно двигаться, чтобы предотвратить обезопасить себя от недуга."Работая из дома или в офисе целый день, легко провести большое количество времени без физической активности", — объяснил он.Врач добавил, что можно регулярно потягиваться, если нет возможности пройтись. Также необходимо бросить курить.

https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html

https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

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великобритания, здоровье - общество