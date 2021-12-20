https://ria.ru/20211220/tromb-1764507536.html
Как самостоятельно распознать тромб. Инструкция
Врач рассказал, как самостоятельно распознать тромб - РИА Новости, 20.12.2021
Как самостоятельно распознать тромб. Инструкция
Британский профессор Марк Уайтли в беседе с Daily Express рассказал, как самостоятельно распознать тромб. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:07
2021-12-20T11:07
2021-12-20T11:07
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Британский профессор Марк Уайтли в беседе с Daily Express рассказал, как самостоятельно распознать тромб."На ноге, к примеру, это выглядит как воспаленная твердая шишка. Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может быть очень красной", — рассказал он.Если тромб образовался в легочной артерии, пациента мучает сухой кашель и затрудненное дыхание. Иногда встречаются кровяные выделения и низкое давление. Также такой тип тромба сопровождается острой болью в груди.Если же сгусток крови сформировался в глубоких венах конечности, то у человека опухнет нога.Уайтли посоветовал регулярно двигаться, чтобы предотвратить обезопасить себя от недуга."Работая из дома или в офисе целый день, легко провести большое количество времени без физической активности", — объяснил он.Врач добавил, что можно регулярно потягиваться, если нет возможности пройтись. Также необходимо бросить курить.
https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html
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великобритания, здоровье - общество
Врач рассказал, как самостоятельно распознать тромб
Профессор Уайтли: тромб в ноге выглядит как твердая воспаленная шишка
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Британский
профессор Марк Уайтли в беседе с Daily Express
рассказал, как самостоятельно распознать тромб.
"На ноге, к примеру, это выглядит как воспаленная твердая шишка. Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожа поверх нее может быть очень красной", — рассказал он.
Если тромб образовался в легочной артерии, пациента мучает сухой кашель и затрудненное дыхание. Иногда встречаются кровяные выделения и низкое давление. Также такой тип тромба сопровождается острой болью в груди.
Если же сгусток крови сформировался в глубоких венах конечности, то у человека опухнет нога.
Уайтли посоветовал регулярно двигаться, чтобы предотвратить обезопасить себя от недуга.
"Работая из дома или в офисе целый день, легко провести большое количество времени без физической активности", — объяснил он.
Врач добавил, что можно регулярно потягиваться, если нет возможности пройтись. Также необходимо бросить курить.