https://ria.ru/20211220/tranzit-1764549692.html
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе - РИА Новости, 20.12.2021
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе
"Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:27
2021-12-20T14:27
2021-12-20T15:57
экономика
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать инфраструктуру для поставок через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.От общего объема в 89,1 миллиона кубометров в сутки, предложенного Варшавой на аукционе, компаний выкупила только 19,26 миллиона по газопроводу "Ямал — Европа". Как следует из данных венгерской площадки RBP, "Газпром" поставки через украинскую ГТС на границе с Россией. Тем не менее, на границе Украины со Словакией, по итогам аукциона, выкуплена часть предложения — 13,2 миллиона кубометров в сутки из доступных 70,4 миллионов. Точного подтверждения, что это был именно российский экспортер, нет, поскольку забронировать его мог не только "Газпром", но в последние месяцы таким предложением пользовалась именно эта компания.
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
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экономика, украина, польша, газпром, россия
14:27 20.12.2021 (обновлено: 15:57 20.12.2021)
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе
"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность для транзита через Украину в январе