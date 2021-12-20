https://ria.ru/20211220/tranzit-1764549692.html

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе - РИА Новости, 20.12.2021

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе

"Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:27

2021-12-20T14:27

2021-12-20T15:57

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать инфраструктуру для поставок через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.От общего объема в 89,1 миллиона кубометров в сутки, предложенного Варшавой на аукционе, компаний выкупила только 19,26 миллиона по газопроводу "Ямал — Европа". Как следует из данных венгерской площадки RBP, "Газпром" поставки через украинскую ГТС на границе с Россией. Тем не менее, на границе Украины со Словакией, по итогам аукциона, выкуплена часть предложения — 13,2 миллиона кубометров в сутки из доступных 70,4 миллионов. Точного подтверждения, что это был именно российский экспортер, нет, поскольку забронировать его мог не только "Газпром", но в последние месяцы таким предложением пользовалась именно эта компания.

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

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экономика, украина, польша, газпром, россия