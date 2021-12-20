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"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе - РИА Новости, 20.12.2021
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе
"Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:27
2021-12-20T15:57
экономика
украина
польша
газпром
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать инфраструктуру для поставок через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.От общего объема в 89,1 миллиона кубометров в сутки, предложенного Варшавой на аукционе, компаний выкупила только 19,26 миллиона по газопроводу "Ямал — Европа". Как следует из данных венгерской площадки RBP, "Газпром" поставки через украинскую ГТС на границе с Россией. Тем не менее, на границе Украины со Словакией, по итогам аукциона, выкуплена часть предложения — 13,2 миллиона кубометров в сутки из доступных 70,4 миллионов. Точного подтверждения, что это был именно российский экспортер, нет, поскольку забронировать его мог не только "Газпром", но в последние месяцы таким предложением пользовалась именно эта компания.
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экономика, украина, польша, газпром, россия
14:27 20.12.2021 (обновлено: 15:57 20.12.2021)
 
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в январе

"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность для транзита через Украину в январе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" зарезервировал на январь менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей и не стал дополнительно бронировать инфраструктуру для поставок через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.
От общего объема в 89,1 миллиона кубометров в сутки, предложенного Варшавой на аукционе, компаний выкупила только 19,26 миллиона по газопроводу "Ямал — Европа".
Как следует из данных венгерской площадки RBP, "Газпром" поставки через украинскую ГТС на границе с Россией. Тем не менее, на границе Украины со Словакией, по итогам аукциона, выкуплена часть предложения — 13,2 миллиона кубометров в сутки из доступных 70,4 миллионов. Точного подтверждения, что это был именно российский экспортер, нет, поскольку забронировать его мог не только "Газпром", но в последние месяцы таким предложением пользовалась именно эта компания.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
 
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