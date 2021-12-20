Меняйло поручил обеспечить бесперебойную работу транспорта в праздники
© РИА Новости / Максим БлиновПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 дек – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам обеспечить бесперебойную работу транспорта и коммунальных служб в период проведения всех предновогодних и рождественских мероприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Организуйте работу так, чтобы не было перебоев с транспортным обеспечением. Особенно это касается 31 декабря и 1 января. Тем более, по прогнозу ожидается похолодание – чтобы люди часами не стояли и не мерзли, ожидая транспорт. Поэтому соберите перевозчиков и определите порядок их работы", – обратился Меняйло в ходе аппаратного совещания к руководителям Комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре.
Руководитель региона также дал указание не оставлять без внимания водителей грузового транспорта, которые находятся на пункте пропуска Верхний Ларс.
"Совместно с МЧС предусмотрите, чтобы водители не остались на улице и не мерзли. Пункт обогрева работает, но, если есть потребность, поставьте 2-3 пункта", – привели в пресс-службе слова Меняйло.
Глава РСО(А) также поручил обеспечить бесперебойную работу ресурсоснабжающих организаций, объектов энергетики и ЖКХ.