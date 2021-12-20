Меняйло поручил обеспечить бесперебойную работу транспорта в праздники

"Организуйте работу так, чтобы не было перебоев с транспортным обеспечением. Особенно это касается 31 декабря и 1 января. Тем более, по прогнозу ожидается похолодание – чтобы люди часами не стояли и не мерзли, ожидая транспорт. Поэтому соберите перевозчиков и определите порядок их работы", – обратился Меняйло в ходе аппаратного совещания к руководителям Комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре.