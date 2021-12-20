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Вышел трейлер военной драмы "Первый Оскар"
Вышел трейлер военной драмы "Первый Оскар" - РИА Новости, 20.12.2021
Вышел трейлер военной драмы "Первый Оскар"
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили тизер трейлера военной экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:55
2021-12-20T18:55
2021-12-20T18:55
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили тизер трейлера военной экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Лента основана на реальной истории съемок документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", которые проходили в тяжелейших условиях осенью и зимой 1941 года. В 1943-м картина удостоилась "Оскара" в категории "Лучший документальный фильм". Золотая статуэтка стала первой для отечественных кинематографистов.Фильм Сергея Мокрицкого рассказывает о двух студентах-операторах, а также битве, которая развернулась между продюсером "Унесенных ветром" Дэвидом Селзником, выступавшим за выдвижение советского фильма на "Оскар", и членами Американской киноакадемии. По словам режиссера, для него история создания "Разгрома немецких войск под Москвой" — личная. Главные роли в его фильма исполнили начинающие звезды российского кино: Тихон Жизневский ("Майор Гром: Чумной доктор", "Огонь", "Топи"), Антон Момот ("Братство") и Дарья Жовнер ("Теснота", "Доктор Лиза", "Медиатор"). Задействованы в картине и зарубежные актеры, среди них, например, номинант на премию "Оскар" Майкл Лернер ("Бартон Финк") и Остин Бэсис (сериал "Люцифер"). В российских кинотеатрах премьера "Первого Оскара" состоится 24 марта 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер военной драмы "Первый Оскар"
Вышел трейлер драмы "Первый Оскар" о создании документального фильма, снятого в годы войны
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили тизер трейлера военной экшен-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар".
Лента основана на реальной истории съемок документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", которые проходили в тяжелейших условиях осенью и зимой 1941 года. В 1943-м картина удостоилась "Оскара" в категории "Лучший документальный фильм". Золотая статуэтка стала первой для отечественных кинематографистов.
Фильм Сергея Мокрицкого рассказывает о двух студентах-операторах, а также битве, которая развернулась между продюсером "Унесенных ветром" Дэвидом Селзником, выступавшим за выдвижение советского фильма на "Оскар", и членами Американской киноакадемии.
По словам режиссера, для него история создания "Разгрома немецких войск под Москвой" — личная.
"Операторы, которые снимали этот фильм, были нашими учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали в каких тяжелейших условиях осени и зимы 1941-1942 годов приходилось снимать. На круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступал новый материал. Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений. "Плачьте, но снимайте!" – таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали. Из кадров это великой Кинохроники и складывался образ народа-победителя, твердо намеренного отстоять свой дом, свою страну", — рассказал режиссер.
Главные роли в его фильма исполнили начинающие звезды российского кино: Тихон Жизневский ("Майор Гром: Чумной доктор", "Огонь", "Топи"), Антон Момот ("Братство") и Дарья Жовнер ("Теснота", "Доктор Лиза", "Медиатор").
Задействованы в картине и зарубежные актеры, среди них, например, номинант на премию "Оскар" Майкл Лернер ("Бартон Финк") и Остин Бэсис (сериал "Люцифер").
В российских кинотеатрах премьера "Первого Оскара" состоится 24 марта 2022 года.