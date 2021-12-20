В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные преследуют тигра
В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные гонятся за амурским тигром и стреляют
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Специалисты охотнадзора и Центра "Амурский тигр" проверяют видео, на котором неизвестные гонятся на автомобиле за краснокнижным амурским тигром и стреляют ему вслед.
В соцсетях опубликовано видео, снятое из салона машины. Авторы едут по заснеженной лесной дороге вслед за бегущим тигром, один из них призывает снимать видео. Хищник сворачивает в лес, и тогда люди из машины стреляют ему вслед. Убийство краснокнижного тигра влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Одно из местных СМИ сообщило, что инцидент мог произойти в селе Мельничное.
"Это явно не населённый пункт, и действия людей непонятны. Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район", - сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Охотнадзор также проводит проверку видео. "Проводится проверка поступившей информации. В район выехали специалисты", - сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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