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В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные преследуют тигра
В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные преследуют тигра - РИА Новости, 20.12.2021
В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные преследуют тигра
Специалисты охотнадзора и Центра "Амурский тигр" проверяют видео, на котором неизвестные гонятся на автомобиле за краснокнижным амурским тигром и стреляют ему... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:01
2021-12-20T14:01
происшествия
приморский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Специалисты охотнадзора и Центра "Амурский тигр" проверяют видео, на котором неизвестные гонятся на автомобиле за краснокнижным амурским тигром и стреляют ему вслед.В соцсетях опубликовано видео, снятое из салона машины. Авторы едут по заснеженной лесной дороге вслед за бегущим тигром, один из них призывает снимать видео. Хищник сворачивает в лес, и тогда люди из машины стреляют ему вслед. Убийство краснокнижного тигра влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Одно из местных СМИ сообщило, что инцидент мог произойти в селе Мельничное."Это явно не населённый пункт, и действия людей непонятны. Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район", - сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Охотнадзор также проводит проверку видео. "Проводится проверка поступившей информации. В район выехали специалисты", - сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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происшествия, приморский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия
14:01 20.12.2021
 
В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные преследуют тигра

В Приморье проверяют видео, на котором неизвестные гонятся за амурским тигром и стреляют

© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Амурский тигр в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Специалисты охотнадзора и Центра "Амурский тигр" проверяют видео, на котором неизвестные гонятся на автомобиле за краснокнижным амурским тигром и стреляют ему вслед.
В соцсетях опубликовано видео, снятое из салона машины. Авторы едут по заснеженной лесной дороге вслед за бегущим тигром, один из них призывает снимать видео. Хищник сворачивает в лес, и тогда люди из машины стреляют ему вслед. Убийство краснокнижного тигра влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Одно из местных СМИ сообщило, что инцидент мог произойти в селе Мельничное.
"Это явно не населённый пункт, и действия людей непонятны. Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район", - сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Охотнадзор также проводит проверку видео. "Проводится проверка поступившей информации. В район выехали специалисты", - сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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ПроисшествияПриморский крайСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Россия
 
 
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