https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html

Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием

Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием - РИА Новости, 20.12.2021

Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием

В России набирает популярность экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Чем этот анализ отличается от ПЦР-теста и в каких случаях его удобно применять, РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T02:10

2021-12-20T02:10

2021-12-20T02:10

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России набирает популярность экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Чем этот анализ отличается от ПЦР-теста и в каких случаях его удобно применять, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.С помощью метода полимеразной цепной реакции, или ПЦР, выявляют присутствие в биологическом материале человека рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса. А экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена, объяснил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Экспресс-тестирование на вирусный антиген выполняется значительно быстрее, чем лабораторное исследование, основанное на методе ПЦР, продолжил иммунолог."В данном случае экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня", — отметил он.По словам Крючкова, в случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Быстрый анализ на вирусный антиген — лишь первый этап медицинского обследования, необходимого для диагностики COVID-19, подчеркнул он.В пунктах пограничного контроля и в других общественных местах оптимально проводить именно экспресс-тестирование, считает иммунолог.Другое преимущество экспресс-теста — это его простота. Любой человек может самостоятельно провести подобное исследование дома, помощь ему понадобится лишь в том, чтобы взять мазок из носа и горла, добавил иммунолог."С учетом простоты такого теста, человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования", — пояснил эксперт.Самый надежный способ снизить риск заболевания COVID-19 — это вакцинация.

https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763638963.html

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html

https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html

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общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии