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Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием - РИА Новости, 20.12.2021
Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
В России набирает популярность экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Чем этот анализ отличается от ПЦР-теста и в каких случаях его удобно применять, РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T02:10
2021-12-20T02:10
2021-12-20T02:10
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России набирает популярность экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Чем этот анализ отличается от ПЦР-теста и в каких случаях его удобно применять, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.С помощью метода полимеразной цепной реакции, или ПЦР, выявляют присутствие в биологическом материале человека рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса. А экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена, объяснил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Экспресс-тестирование на вирусный антиген выполняется значительно быстрее, чем лабораторное исследование, основанное на методе ПЦР, продолжил иммунолог."В данном случае экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня", — отметил он.По словам Крючкова, в случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Быстрый анализ на вирусный антиген — лишь первый этап медицинского обследования, необходимого для диагностики COVID-19, подчеркнул он.В пунктах пограничного контроля и в других общественных местах оптимально проводить именно экспресс-тестирование, считает иммунолог.Другое преимущество экспресс-теста — это его простота. Любой человек может самостоятельно провести подобное исследование дома, помощь ему понадобится лишь в том, чтобы взять мазок из носа и горла, добавил иммунолог."С учетом простоты такого теста, человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования", — пояснил эксперт.Самый надежный способ снизить риск заболевания COVID-19 — это вакцинация.
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общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
Иммунолог Крючков: при положительном экспресс-тесте нужно пройти ПЦР-тестирование
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В России
набирает популярность экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Чем этот анализ отличается от ПЦР-теста и в каких случаях его удобно применять, рассказал в интервью радио Sputnik
иммунолог Николай Крючков
.
С помощью метода полимеразной цепной реакции, или ПЦР, выявляют присутствие в биологическом материале человека рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса. А экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена, объяснил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
"Экспресс-тесты на COVID-19 представляют собой тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала (РНК коронавируса, — Прим. ред.), экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков", — уточнил Крючков.
Экспресс-тестирование на вирусный антиген выполняется значительно быстрее, чем лабораторное исследование, основанное на методе ПЦР, продолжил иммунолог.
"В данном случае экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня", — отметил он.
По словам Крючкова, в случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Быстрый анализ на вирусный антиген — лишь первый этап медицинского обследования, необходимого для диагностики COVID-19, подчеркнул он.
В пунктах пограничного контроля и в других общественных местах оптимально проводить именно экспресс-тестирование, считает иммунолог.
"Это удобно там, где результат нужен очень быстро. Например, когда нужно обследовать людей, попавших во вспышку инфекционного заболевания на предприятии, где-то в общественном месте. Или в пунктах пограничного контроля, в условиях санитарного кордона на границе, когда человеку важно понимать, нужно ли проходить карантин. Это удобно, чтобы провести ранний скрининг ", — уверен Крючков.
Другое преимущество экспресс-теста — это его простота. Любой человек может самостоятельно провести подобное исследование дома, помощь ему понадобится лишь в том, чтобы взять мазок из носа и горла, добавил иммунолог.
"С учетом простоты такого теста, человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования", — пояснил эксперт.
Самый надежный способ снизить риск заболевания COVID-19 — это вакцинация.